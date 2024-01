Leptospirose: o que é, quais os sintomas, como prevenir e tratar doença

A leptospirose é uma enfermidade endêmica, manifestando-se de forma epidêmica durante os períodos de chuvas no Brasil, especialmente nas metrópoles e capitais.

Isso ocorre devido às enchentes, às insuficiências nas condições de saneamento básico e à elevada presença de roedores infectados. A doença voltou a preocupar a população após o caso de um caminhoneiro que comeu uma manga do chão e ficou em estado grave após ser diagnosticado com leptospirose. Roberto Luis de Lima, de 53 anos, ingeriu o fruto no dia 7 de dezembro, em uma rodovia no estado de São Paulo (SP). Após dois dias, o caminhoneiro voltou para casa e começou a ter dores musculares, vômito e febre.

Confira a seguir o que é, quais os sintomas e como se prevenir corretamente da Leptospirose de acordo com o Ministério da Saúde: