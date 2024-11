'Mania de Você' ganha abaixo-assinado para saída de Nicolas Prattes

Telespectadores organizam abaixo-assinado para autor matar personagem de Nicolas Prattes em "Mania de Você" novela sofre rejeição do público

A ONG Change.org apresenta petição pública, com cerca de 978 assinaturas, com o objetivo de matar Rudá, personagem de Nicolas Prattes em "Mania de Você" , novela da Globo. Segundo o documento, o protagonista "não agrega em nada na novela".

Entre os motivos para os telespectadores assinarem a petição, estão as constantes traições do personagem contra Luma, Viola e a portuguesa Filipa (Joana de Verona).

Nos comentários do abaixo-assinado, os fãs reclamam sobre a situação. "Traiu Luma, traiu a portuguesa, traiu Luma de novo, etc.", escreveu uma assinante da petição.

"Ninguém suporta o Tarzan" e "Ele é muito chato e péssimo ator" são outros dos comentários dos telespectadores que acompanham o drama.

"Mania de Você" registra baixa audiência

Segundo pesquisa do portal F5, a novela vem sendo reformulada devido à baixa audiência. A trama sofreu algumas alterações, como o cancelamento de um futuro casal homoafetivo e de um romance entre tio e sobrinha.

Estreada em setembro, "Mania de Você" marca cerca de 21,4 pontos de média em São Paulo. Diferente do remake de "Renascer", a antecessora do horário nobre da TV brasileira que fechou com 25,5 pontos na cidade paulista.