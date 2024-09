Técnica de Enfermagem deverá pagar dívidas de R$ 180 mil após usar cartão de crédito emprestado

A Justiça do Estado do Ceará determinou que uma mulher deverá pagar dívida avaliada em R$180 mil após usar o cartão de crédito de uma amiga emprestado. De acordo com a decisão, se a devedora não realizar o pagamento do montante em até 15 dias, terá seus bens penhorados.



Ambas as mulheres envolvidas no processo judicial atuam como técnicas de enfermagem em um hospital de Fortaleza. A vítima emprestou o cartão após a amiga relatar que estava passando por dificuldades financeiras e que o filho estava com problemas de saúde.

Durante um ano, as compras estavam sendo quitadas regularmente e de forma responsável, contudo, por estar comprometendo o seu limite, a titular resolveu pedir junto à financeira do cartão que a mulher se tornasse dependente. Portanto, as compras passaram a ser feitas de maneira independente.