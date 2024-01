Após comer manga do chão, caminhoneiro é diagnosticado com leptospirose

O homem contou em uma entrevista ao G1 que pegou a manga no chão e descascou com a boca, como fazia com várias outras frutas que encontrava.

Dois dias após comer manga, homem começou a sentir fortes dores



Lima comeu a manga no dia 7 de dezembro, em uma rodovia no estado de São Paulo (SP). Após dois dias, o caminhoneiro voltou para casa e começou a ter dores musculares, vômito e febre.

Já no dia 12 de dezembro, Roberto não apresentou melhora, mas voltou ao trabalho para fazer uma entrega no interior do estado, e na estrada, seu estado piorou. Ele começou a vomitar dentro do veículo e precisou da ajuda de seus colegas para ser retirado.

Ele foi levado a um hospital perto de onde estava, foi medicado e liberado. Em Santos (SP), ele procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi diagnosticado com dengue.

Lima procurou outra UPA para uma segunda opinião e lá fez mais exames e obteve o mesmo resultado. Seu quadro piorou com o passar dos dias e depois foi solicitado sua internação e hidratação. Ele foi internado no dia 16 de dezembro.

Os médicos não conseguiram diagnosticá-lo logo. Até que um médico questionou se ele havia bebido em latinhas ou tido contato com alguma enchente nos últimos dias e o caminhoneiro lembrou do episódio da manga, que ajudou a entender o que ele tinha.