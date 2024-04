Menino de 11 anos escreve para juíza pedindo que padrasto seja seu pai

Na cidade de Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, um caso envolvendo o parentesco de uma criança de 11 anos ganhou repercussão nacional. A história é do garoto Ângelo Ravel, que entregou uma carta para a juíza do município pedindo para registrar seu padrasto, o agricultor José Adilton, como pai.

Nesta quarta-feira, 14, a Defensoria Pública do Estado do Ceará divulgou em seu portal informativo que a Justiça reconheceu o vínculo afetivo da criança com seu padrasto. Dessa forma, Ravel passa a assumir o duplo parentesco jurídico, incluindo o sobrenome “Moraes” em seu nome e passando a ter os direitos de herdeiro legítimo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, na certidão de nascimento de Ravel, constará o nome dos dois pais, o biológico, com quem não possui contato, e o afetivo, que convive há 7 anos.