Conselho de Medicina Veterinária denuncia e pede cassação de Inspetor Alberto por vídeo com porco

INSPETOR Alberto (PL) em vídeo que resultou em inquérito na Polícia Civil Crédito: Reprodução Whatsapp O POVO

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CMRV-CE) denunciou o vereador Inspetor Alberto (PL) por maus-tratos a animais e pediu a cassação do mandato do parlamentar. A queixa foi formalizada na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), no Ministério Público do Ceará (MPCE) e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A denúncia acontece após a divulgação de um vídeo em que Inspetor Alberto aparece puxando as orelhas de um porco e pressionando o joelho contra o pescoço do animal, fazendo referência ao agora prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). O vereador é aliado de André Fernandes (PL), que disputava a gestão da Capital.

A DPMA e o MPCE serão responsáveis por investigar o crime de maus tratos, enquanto o TRE-CE irá analisar a pedido de inelegibilidade do vereador. "Reafirmamos nosso compromisso com a proteção dos direitos dos animais e esperamos que medidas eficazes sejam tomadas para tratar essa situação de forma justa e responsável. A prática de maus-tratos, especialmente por um vereador, é um sinal alarmante de falta de compromisso com a ética e com a proteção que cada ser vivo merece", encerram a nota. Polícia Civil também instaurou inquerido contra Inspetor Alberto A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) instaurou inquérito no domingo, 27, para investigar possível ocorrência de maus-tratos animais cometida pelo vereador Inspetor Alberto. Informação foi confirmada pelo delegado geral Márcio Gutiérrez.

“A Polícia Civil tomou conhecimento da circulação desse vídeo e vai tomar todas as medidas necessárias para apurar o fato. Para apurar crimes de maus tratos e quaisquer outros relacionados, inclusive de meio ambiente”, explicou Gutiérrez. Nas imagens em questão, Inspetor Alberto veste uma blusa da Seleção Brasileira de Futebol e, por cima, um colete balístico com adesivo da campanha de André Fernandes. Dizendo "Você vai para a panela", o vereador carrega e derruba o porco; então, coloca o joelho direito na parte superior do animal: "Vê se aguenta aí, leitão".

Depois, Inspetor Alberto ergue e solta o porco, antes de finalizar: "Desgraçado, você vai para a panela dia 27. Vou comer você assadinho". Inspetor Alberto se defende do caso e diz que não teve intenção de machucar o animal O vereador publicou nota de defesa em suas redes sociais neste segunda-feira, 28, e afirmou que o vídeo foi realizado "sem nenhum intuito de causar dor ou desprezo ao animal", além de se dizer empenhado e dedicado na defesa dos animais. Confira a nota completa do Conselho de Medicina Veterinária "O Presidente do CRMV/CE, Daniel Viana, apresentou uma denúncia formal contra o vereador Inspetor Alberto, solicitando a cassação de seu mandato após atos de maus-tratos a animais, conforme registrado em vídeo amplamente divulgado nas redes sociais. A autarquia acionou a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Ministério Público do Ceará (MPCE) e Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).