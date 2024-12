Para quebrar o gelo: veja curiosidades sobre o Natal para falar na ceia

Já o peru é uma ave maior e mais tradicional nas ceias de Natal, com carne mais fibrosa e seca, especialmente no peito, exigindo maior tempo de preparo e maior cuidado para manter a suculência.

O chester, fiesta ou supreme é um frango criado com uma técnica de cruzamento para ter mais carne no peito e nas coxas. É um corte mais suculento e menos fibroso, o que o torna muito popular em festas por ser mais simples e mais rápido de preparar.

Para que assunto melhor durante a ceia do que falar sobre comida? Veja alguns fatos curiosos sobre alimentos típicos do período.

No Brasil, o salpicão se tornou uma salada muito especial com frango, que pode ser servida como aperitivo ou acompanhamento. Mas em algumas culturas, como na Espanha, é típico comer “salpicón” de frutos-do-mar durante as festividades.

Na Venezuela, especialmente na capital Caracas, é uma tradição ir à missa de Natal usando patins . As ruas ficam fechadas para os carros na manhã de 24 de dezembro e as pessoas se deslocam para a igreja nesse horário usando patins.

Curiosidades sobre tradições natalinas

Muitas tradições atravessam algumas religiões e tem origens que remontam a Idade Média. Confira algumas delas:

De onde surgiu a tradição da Missa do Galo?

A tradição da missa do galo tem origem na Idade Média, na Europa, especialmente entre os povos cristãos. Acredita-se que a missa começou a ser celebrada na véspera de Natal, à meia-noite, para simbolizar o momento exato do nascimento de Jesus.

O nome "missa do galo" vem do costume de os fiéis se reunirem para a missa noturna, muitas vezes após o jantar, e o "galo" pode ser uma referência ao canto do galo ao amanhecer, simbolizando a luz que nasce com o Cristo.

Árvore de Natal surgiu na Alemanha

A tradição de decorar árvores de Natal começou na Alemanha no século XVI. Martinho Lutero, um dos reformadores protestantes, teria sido o primeiro a colocar velas em uma árvore para representar as estrelas do céu.

A tradição foi espalhada pela Europa e, no século XIX, se popularizou na Inglaterra e nos Estados Unidos, com a introdução de enfeites modernos como bolas, guirlandas e, mais tarde, luzes elétricas.

A Estrela de Belém pode ter existido mesmo

Símbolo tradicional para os cristãos, a Estrela de Belém mencionada na Bíblia pode ter se tratado de um fenômeno astronômico observado no período do nascimento de Jesus.

Acredita-se que a Estrela de Belém foi um fenômeno chamado conjunção, em que planetas, estrelas e a Lua se alinham com a Terra e o Sol, causando um efeito luminoso de grande intensidade.