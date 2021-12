Natal em janeiro? Entenda por que cristãos ortodoxos celebram o nascimento de Jesus em outra data

Comemorado por milhões de pessoas ao redor do mundo, o Natal tem tradições que variam de acordo com o local

O Natal é uma das principais celebrações cristãs. A data religiosa e cultural de 25 de dezembro celebra o nascimento de Jesus de Nazaré, que, segundo a fé cristã, é o messias da humanidade. Comemorado por milhões de pessoas ao redor do mundo, a festa não é igual e varia de acordo com a tradição do local.

Várias denominações cristãs celebram o Natal de formas diferentes. Um dos motivos para isso, ocorreu em 1054, quando aconteceu o “Cisma do Ocidente e do Oriente", e a Igreja Católica se separou da Igreja de Constantinopla, que é conhecida hoje como Igreja Ortodoxa. Ainda há as Igrejas Ortodoxas Orientais com ritos e dogmas diferentes das outras duas.

Natal comemorado no dia 7 de janeiro

Enquanto no Ocidente, a Igreja Católica celebra o Natal em 25 de dezembro, a Igreja Ortodoxa e as Igrejas Ortodoxas Orientais celebram no dia 7 de janeiro. A razão para a mudança é que os ortodoxos seguem o calendário juliano para as celebrações religiosas, e os católicos do ocidente seguem o calendário gregoriano. Então dia 25 de dezembro no calendário juliano é dia 7 de janeiro no calendário gregoriano.

Diferença de ritos das igrejas cristãs

As Igrejas Ortodoxas também são conhecidas com autocéfalas, ou seja, elas têml autonomia sobre os ritos litúrgicos dentro dos seus respectivos países sem depender do papa em Roma. Por exemplo, ao contrário do Natal católico ocidental, onde o costume é fazer uma ceia na véspera da celebração, os ortodoxos russos fazem forte jejum de 40 dias. Depois, muitos caminham em procissão até mares, rios e lagos.

As celebrações de Natal também acontecem em horários distintos. No Ocidente é comum ser celebrada a "missa do galo" no dia 24 de dezembro, enquanto nos países ortodoxos, os fiéis se reúnem nas igrejas na manhã do Natal e depois se encontram para um almoço festivo. Outros ortodoxos se encontram ao ar livre para realizar cerimônias de Natal.



Confira algumas tradições de natal em diferentes países

EGITO



No Egito, a religião muçulmana é predominante, mas com cerca de 10% de cristão, em sua maioria cristão coptas (Igreja cristã no Egito fundada por São Marcos), o Natal é celebrado dia 7 de janeiro seguindo o calendário juliano. Diferente do Brasil, não é comemorado de forma tradicional, nem se vê muitos enfeites e árvores de Natal. De 25 de novembro a 6 de janeiro, tradicionalmente os cristãos jejuam antes do Natal.



JAPÃO



O Natal do Japão não é vinculado à religião, visto que grande parte da população japonesa é budista ou xintoísta. Mas foi incorporada tendo um valor comercial como o Halloween e o Dia dos Namorados. Lá, o Natal não é feriado religioso ou oficial.



ALEMANHA



Costumeiramente, a árvore de natal é decorada com luzes, enfeites de natal, bolas coloridas e outros adereços. Mas na Alemanha, um ornamento é bastante curioso. Eles colocam entre os enfeites, um pepino como adereço. A tradição sugere que quem encontrar primeiro o pepino, ganhará um presente extra.

MÉXICO



Em Oaxaca, no México, uma tradição datada que começou em 1897. No dia 23 de dezembro do ano, há um mercado de natal na cidade conhecido como “La Noche de los Rábanos” (A Noite dos Rabanetes). Neste mercado, para atrair clientes, vendedores de frutas começaram a esculpir figuras nos rabanetes. E com o passar do tempo, a demanda por essas esculturas foi crescendo e, levou a criação de um festival que perdura até hoje.



Colaborou Paulo André Sales

