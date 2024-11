Especiais de Natal: séries marcam época com episódios temáticos; veja lista

Confira uma lista especial de Natal com episódios de séries e seriados para maratonar Crédito: Reprodução/Prime Video e Disney+

O fim de ano está próximo e é o período perfeito para quem gosta de reassistir especiais de Natal e entrar no clima da festividade. De seriados a séries de comédia e terror, produções temáticas estão por toda parte. Acessar algum streaming no período natalino para assistir é tradição de muitas pessoas, mas, às vezes, pode ser difícil encontrar todos esses episódios rapidamente.

Pensando nisso, O POVO separou uma lista especial de Natal com algumas séries e episódios para maratonar, confira a seguir.

Episódios de Natal de Todo Mundo Odeia o Chris Um dos seriados que mais conquistou os brasileiros possui três episódios temáticos de Natal cheios de reflexão e humor, trazendo nostalgia para quem acompanhava "Todo Mundo Odeia o Chris" aos domingos na Record TV. Temporada 1, Episódio 11 – “Todo Mundo Odeia o Natal”



Temporada 2, Episódio 10 – “Todo Mundo Odeia Papai Noel”



Temporada 3, Episódio 10 – “Todo Mundo Odeia o Kwansaa” Onde assistir: Paramount+ e Prime Video Episódios de Natal de Friends "Friends" traz ainda mais opções nostálgicas para maratonar no período natalino. Confira:

Temporada 2, Episódio 9 – “The One with Christmas in Tulsa”



Temporada 3, Episódio 10 – “The One Where Rachel Quits”



Temporada 4, Episódio 10 – “The One with the Girl from Poughkeepsie”



Temporada 7, Episódio 10 – “The One with the Holiday Armadillo”



Temporada 7, Episódio 11 – “The One with All the Cheesecakes”



Temporada 9, Episódio 10 – “The One with Christmas in Barbados” Onde assistir: Max e Prime Video LEIA TAMBÉM | 5 filmes de Natal para assistir com a família Episódios de Natal de The Office O especial de Natal da 3° temporada de "The Office" é considerado por muitos como um dos melhores episódios da série, mas também existem outros em quase todas as temporadas.

Temporada 2, Episódio 10 – “Christmas Party”



Temporada 3, Episódio 10 – “A Benihana Christmas”



Temporada 5, Episódio 11 – “Moroccan Christmas”



Temporada 6, Episódio 13 – “Secret Santa”



Temporada 7, Episódio 11 e 12 – “Classy Christmas”



Temporada 8, Episódio 10 – “Christmas Wishes”



Temporada 9, Episódio 9 – “Dwight Christmas” Onde assistir: Max, Netflix e Prime Video Episódios de Natal de How I Met Your Mother A série "How I Met Your Mother" conquistou os espectadores com seus episódios natalinos temáticos que misturam humor e emoção. Lembre quais são: Temporada 2, Episódio 11 – “How Lily Stole Christmas”



Temporada 4, Episódio 11 – “Little Minnesota”



Temporada 4, Episódio 12 – “Benefits”



Temporada 6, Episódio 12 – “False Positive”



Temporada 6, Episódio 13 – “Bad News”



Temporada 7, Episódio 12 – “Symphony of Illumination”



Temporada 9, Episódio 10 – “Mom and Dad” Onde assistir: Disney+