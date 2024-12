Comidas de Natal podem fazer mal a seu pet; veja cuidados

O Natal é uma época de celebração e as mesas farta de pratos deliciosos são tradicionais em muitas famílias. Embora a tentação de compartilhar a receita natalina com os animais de estimação seja grande, é fundamental lembrar que muitos alimentos saborosos para os humanos podem ser extremamente prejudiciais aos pets .

As opções de doces na ceia são diversas. Rabanadas, chocolates e sobremesas. Castelo aponta que alimentos com açúcar não são indicados para os pets. Ela ressalta a alta toxicidade do chocolate para os animais, além de nozes, castanhas e sobremesas que têm leite na composição.

Outro alerta é que tortas salgadas com fermento podem fazer com que a massa continue a crescer no estômago do animal, causando dor, distensão abdominal e, em casos mais graves, a ruptura do estômago.

Frutas

Uma ameaça escondida está em alguns frutos tradicionais da época, como as frutas cítricas (laranja, limão, limão siciliano), os quais podem causar irritação gastrointestinal em cães e gatos. Além disso, a casca e as sementes desses frutos podem ser difíceis de digerir e geram desconforto ou até obstruções no sistema digestivo.

Especialmente as uvas e as frutas passas são extremamente tóxicas para cães. Mesmo uma pequena quantidade pode causar insuficiência renal aguda, um problema grave que exige tratamento veterinário imediato.

Gatos também podem apresentar reações adversas, embora o risco seja maior para os cães. Castelo relembra ainda o risco de ingerir abacate, caqui e carambola.

Bebidas alcoólicas

Nunca ofereça bebida alcoólica ao pet. Embora alguns tutores possam pensar que um gole de vinho ou champanhe não faria mal a seus animais, a realidade é que o álcool é altamente tóxico para cães e gatos.

A ingestão pode causar vômitos, diarreia, dificuldades respiratórias, coma e até a morte. Mesmo pequenas quantidades podem afetar gravemente a saúde de um pet.

Alimentos típicos de Natal são tóxicos para gatos e cachorros; veja lista:

Abacate;

Álcool;

Alho;

Alimentos gordurosos (bacon, frituras etc.);

Carambola;

Cebola;

Chocolate;

Frutas cítricas (como laranja e limão);

Leite;

Macadâmia;

Massas;

Nozes e castanhas;

Pães com fermentos;

Uva passa;

Temperos industrializados.

Durante as festas, é crucial manter esses itens fora do alcance dos animais e garantir que eles se alimentem apenas de petiscos e ração apropriados às suas necessidades.

Em caso de ingestão acidental de qualquer um desses alimentos, o recomendado é procurar imediatamente a orientação de um veterinário. Assim, todos poderão desfrutar do Natal com segurança e bem-estar.

Quais alimentos os donos podem substituir?

Há vários alimentos naturais que podem ser dados à animais domésticos, mas é preciso consultar um veterinário para garantir que o pet não tenha alguma intolerância. Crédito: Reprodução/Freepik

Há vários benefícios em uma alimentação natural para animais domésticos. Frutas, legumes e sementes podem ser usados como petisco para cães e gatos, mas é preciso tomar cuidado para não exagerar na dose e consultar um veterinário para garantir que o pet não tenha intolerância a nenhuma das opções.

Caso os tutores queiram dar alguma iguaria natalina para os animais de estimação, teriam que fazer algo específico, como um arroz sem tempero e sem sal ou o peito do chester sem osso, indica Castelo.

“Recomendo comprar petiscos específicos para eles, panetone para pet, biscoitos… Assim eles não se sentem abandonados ou excluídos”, sugere.

Correia defende que, apesar das possibilidades de inovações alimentares, a ração é o alimento ideal para os animais.

Veja lista de alimentos que são boas opções para gatos e cachorros:

Abóbora;

Arroz sem tempero;

Banana;

Batata-doce;

Brócolis;

Cenoura;

Chuchu

Maça;

Ovo;

Salmão;

Pepino.

Natal pet: confira receitas saudáveis

Victoria Castelo dá dicas de possíveis receitas para que seu pet não fique de fora da ocasião. “Pode fazer dindin de patê ou sachê, misturando esses com um pouco de água e congelando em seguida. Ajuda no calor e eles amam”, diz.

Jucelio Correia indica petiscos vendidos comercialmente como boas opções de refeições para gatos e cachorros.

Para evitar acidentes, crie um ambiente seguro para o seu pet durante a ceia, garantindo que ele tenha seu próprio espaço e comida, longe da tentação da mesa.