Entenda a origem da ceia de Natal e como a celebração mudou ao longo do tempo

A ceia de Natal é um dos momentos mais aguardados no fim de ano Crédito: AdobeStock

O Natal é uma época de grande diversidade de tradições. Montagem e decoração de árvores, troca de presentes e a "visita do Papai Noel" são algumas das mais tradicionais formas de se comemorar o período natalino, especialmente entre culturas fortemente influenciadas pelo cristianismo. É nesse momento em que amigos e familiares se reúnem para celebrar juntos a ocasião. Na celebração, a ceia de Natal tem destaque, sendo é uma das tradições natalinas mais antigas e uma das mais comuns nas comemorações de fim de ano ao redor do mundo. Contudo, o costume de realizar a ceia nessa época do ano é mais antigo que o próprio Natal. Desde bem antes do nascimento de Jesus, já eram feitas celebrações nesse período, no qual ocorre o solstício de inverno no Hemisfério Norte. Assim, O POVO preparou uma lista das principais perguntas sobre a data, confira:

Quando aconteceu e como foi primeira celebração do Natal? Há registros de que a primeira celebração do dia do nascimento de Jesus Cristo, o Natal, tenha ocorrido no dia 25 de dezembro de 336 em Roma. Os cristãos da época puderam realizar os festejos livremente, pois a religião cristã tinha sido liberada no Império Romano. Essa comemoração contou com uma confraternização entre os fiéis, um banquete semelhante à ceia que se conhece hoje e vários outros elementos. Essas tradições já vinham sendo praticadas em outras festas não cristãs que ocorriam naquele período do ano. LEIA MAIS | Papai Noel te esqueceu? Conheça os piores filmes de Natal O Natal cristão incorporou diversos costumes de festivais pagãos próprios do período de fim de ano na Antiguidade. Por isso é preciso compreender as celebrações de inverno anteriores ao Natal institucionalizado pela Igreja Católica. Como os povos antigos celebravam o Natal? Os povos pagãos tinham o costume de comemorar o “renascimento do sol” nessa época, pois, depois do solstício de inverno, o sol começa a passar mais tempo iluminando o Hemisfério Norte da Terra. Esse momento tinha grande importância para eles, pois a agricultura era beneficiada por esse fenômeno. Os povos de Roma, por sua vez, celebravam a Saturnália em dezembro, uma festa dedicada a Saturno, o deus romano da agricultura. As pessoas costumavam comemorar esse novo ciclo com festas, confraternizações, banquetes e troca de presentes.

Diversas tradições dessas celebrações foram incorporadas ao Natal cristão ou foram adaptadas aos ideais da religião. A ceia é um exemplo disso, mantendo-se como símbolo natalino até os dias de hoje. LEIA MAIS | Ceia de Natal: o que servir? Veja 7 receitas tradicionais Antes da institucionalização do cristianismo como religião oficial do Império Romano, fato que ocorreu no século IV, o deus persa Mitra tinha ganhado destaque em Roma, recebendo uma celebração própria que se uniria à Saturnália: o Festival do Sol Invencível.