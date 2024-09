Pizza, sushi e patins em sala de aula? Professor usa estratégia divertida para ensinar matemática

As aulas de um professor de matemática em Santa Catarina nunca são iguais. Se muitos consideram a disciplina difícil, para os alunos do ensino médio de Henrique Folster, ela nunca é monótona e é sempre prazerosa de aprender. Isso porque o professor, de 39 anos, encontrou um jeito divertido de ensinar. Em sua aula, há patins, super-heróis, sushi, pizza e, claro, números.

Mas o grande desafio na carreira do catarinense foi durante a pandemia de Covid-19 , quando as aulas eram online.

Ao notar o empenho de Henrique, o dono do colégio propôs que, se ele entrasse na universidade para estudar Matemática, Química ou Física, teria emprego garantido , pois o contrataria no ano seguinte. E não deu outra. Ele se formou em Matemática, e já são 22 anos de profissão .

"E foi assim que começou essa vontade de trabalhar com o público. Mas, até então, eu não pensava em ser professor. No ensino médio, para complementar a renda, eu dava assistência na escola particular onde trabalhava. Não era um salário, mas um 'trocado' para ajudar os alunos", conta o professor.

Assim como no resto do mundo, a adaptação às aulas foi difícil. Um levantamento feito à época pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) sobre as atividades remotas mostrava que 67% dos alunos tinham dificuldades em organizar uma rotina diária de estudos.

Essa dificuldade precisou ser contornada pelo educador, que teve a necessidade de buscar novas estratégias. Foi aí que ele começou a fazer lives no TikTok resolvendo questões de provas do Enem, onde apenas sua mão e a caneta apareciam.

"Minhas lives tinham mil alunos simultâneos, 2 mil alunos simultâneos. Os alunos que não me respondiam nas aulas online estavam lá no TikTok, me respondendo e agradecendo pelas aulas. Foi ali que despertou o interesse de conhecer mais sobre as redes sociais", diz.