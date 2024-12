Loteria de Natal: Conheça "El Gordo" e maiores prêmios sorteados

A celebração se consolida como um dos maiores eventos de loteria do mundo, com distribuição de bilhões de euros em prêmios anuais, de acordo com informações do site Cultura Espanhola.

O apelido “El Gordo” não apenas simboliza a generosidade do prêmio, mas remonta a uma estratégia de marketing do século XVIII, quando foi criado o mascote “El enano afortunado”, um personagem pequeno e rechonchudo que representava as bolas do sorteio, conforme informações do site Fundação Loteria de Navidad.

El Gordo: como funciona o sorteio?

Conheça tudo sobre El Gordo, loteria da Espanha Crédito: Instagram

Diferentemente de outras loterias, “El Gordo” é único em sua dinâmica. Os apostadores compram cartelas chamadas “décimos”, que representam frações de bilhetes.