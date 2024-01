Ceia de Natal: o que servir? Veja 7 receitas tradicionais

A ceia de Natal possui marca registrada quando o assunto é servir pratos clássicos do período festivo. Veja 7 receitas que não podem faltar no seu jantar

Entre as principais receitas tradicionais servidas no dia, destacam-se o peru assado, o arroz à grega, o salpicão, a farofa com frutas secas, a rabanada, e claro, o alvo das piadas dos tiozões, o pavê.

Para ajudar no preparo do seu jantar, O POVO preparou um cardápio com 7 receitas típicas do Natal. Simples e rápidas, os pratos irão deixar seu jantar ainda mais delicioso e memorável.

Natal: CONFIRA 4 ideias de decorações natalinas



Ceia de Natal: 7 receitas tradicionais natalinas



Abaixo confira 7 opções de variados pratos típicos do Natal.

1. Peru

O Peru é o carro-chefe da ceia de Natal. Então, para evitar erros durante seu preparo, capriche na marinada e respeitar o tempo de cozimento. Abaixo confira a receita:

Ingredientes:

1 peru

1 cerveja ou vinho branco (opte pelo que melhor se adequa ao seu paladar)

1 cebola

4 dentes de alho

4 colheres de azeite

Modo de Preparo:

Descongele o Peru (de preferência com 1 dia de antecedência) Bata no liquidificador a cebola, o alho e o azeite Ponha o Peru em uma assadeira, em seguida, o banhe com a cerveja ou vinho branco Acrescente o mistura feita no liquidificador, e o deixe marinar por 5 horas Após o tempo de marinada, o cubra com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 180º, por cerca de 2 horas Ao final das duas horas, retire o papel alumínio e, caso a carne não esteja corada, deixe por mais alguns minutos no forno. Lembre-se de sempre a regar, para deixá-la mais macia e não correr o risco de queimá-la Retire do forno e bom apetite!

Peru de Natal Crédito: Reprodução/Pexels

2. Arroz à grega

O arroz à grega é uma ótima opção para quem quer fugir um pouco do - amado por alguns e detestado por muitos - tradicional arroz com passas. Apesar dessa receita conter uva-passa, você pode optar por não adicioná-las.