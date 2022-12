Saiba como, onde e qual o significado da tradição da Árvore de Natal

Quando pensamos em Natal, um dos primeiros símbolos que vem à nossa mente é a árvore de Natal, especialmente aquelas bem decoradas, com direito a luzes, fitas vermelhas, bolas de enfeite e uma linda estrela. Mas afinal, desde quando existe a tradição de enfeitar uma árvore e colocá-la no meio da sala?

Em muitos aspectos, os historiadores divergem em relação ao local de surgimento da tradição. O que acaba sendo um consenso apenas o fato de que o costume surgiu em algum país com abundância em florestas.

Segundo Carole Cusack, professora de estudos religiosos da Universidade de Sidney, na antiguidade, as árvores eram sinônimos de fertilidade e virilidade. Nos ritos de algumas religiões pagãs existia o hábito de decorar plantas verdes com frutas em algumas épocas do ano.

Em entrevista ao National Geographic, ela explica que os povos germânicos também tinham tradições ligadas às árvores. Nos solstícios de inverno, ramos de pinheiro eram colocados em lugares públicos e nas casas para evitar que os maus espíritos entrassem e também era uma forma de celebrar a esperança da chegada da primavera.

Vários países alegam ser a origem da Árvore de Natal

Acredita-se que a árvore de Natal no seu formato atual surgiu há mais de 500 anos tendo como provável local de origem a região da Alsácia, hoje parte do território francês, mas que naquela época pertencia à Alemanha.

Segundo o livro "Inverting the Christmas Tree", de Bernd Brunner, uma das primeiras árvores de Natal do mundo foi erguida na catedral de Estrasburgo em 1539. O costume se disseminou na Alemanha e foi levado para outros países na medida que os alemães imigraram.

A revista americana de catalogação de pontos turísticos pelo mundo "Atlas Obscura" mostra que no Centro da cidade de Riga, na Letônia, há uma praça pública com marcação de onde supostamente foi colocada a primeira árvore de Natal. O local é Patrimônio Mundial da Unesco.

Porém, outro país europeu, a Estônia, também alega ter sido o pioneiro na tradição, mas até hoje nenhum dos países pôde comprovar de fato que a origem da árvore de Natal foi em seu território.

Como a tradição da Árvore de Natal se popularizou tanto?

Foi apenas no século XIX que o símbolo da árvore de Natal se tornou popular. No Natal de 1848 a Rainha Vitória e seu marido, príncipe Alberto, imigrante alemão, montaram uma árvore decorada no palácio real.

O jornal Illustrated London News publicou uma ilustração da família em torno da árvore e a imagem circulou amplamente no Reino Unido e até na Europa, onde a rainha ditava tendências. A partir disso a tradição passou a fazer parte de diversas culturas ao redor do mundo.

A igreja católica, por outro lado, demorou para aceitar a legitimidade da tradição que se propagava pela Europa. A alegação era que o presépio era suficiente para representar o natal. Ainda assim, mesmo antes da adesão oficial da igreja católica, muitos cristãos já haviam aderido à tradição.

Foi apenas no ano de 1982 que o Papa João Paulo II aderiu à primeira árvore natalina no Vaticano. O arbusto decorado foi colocado na Praça de São Pedro em Roma.

À época estipulou-se que a cor verde dos pinheiros e plantas remeteria a esperança para enfrentar os duros invernos e o vermelho dos laços e bolas de decoração seria uma referência ao sangue de Cristo.

Qual a data ideal para montar e desmontar a Árvore de Natal?

As árvores de Natal hoje se consolidaram nas decorações natalinas e são o item principal em muitas casas, além de se consolidarem como um símbolo do fim de cada ano.

Segundo a tradição cristã no Brasil, ela normalmente é montada no primeiro domingo do advento, período que marca as quatro semanas antes do Natal. Neste ano, a data caiu no dia 27 de novembro.

Já o desmonte da decoração natalina acontece todos os anos no mesmo dia. Nos costumes cristãos, a árvore deve ser desmontada no dia 6 de janeiro, data conhecida como Dia de Reis. De acordo com o calendário ocidental foi nesse dia que os três Reis Magos presentearam o menino Jesus com mirra, incenso e ouro.

Apesar da crença geral, as tradições de montagem e desmontagem das árvores natalinas variam de acordo com cada país. Nos Estados Unidos, por exemplo, as árvores são montadas no Dia de Ação de Graças. Já em Portugal, a data de montagem é a mesma dedicada à Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro.



