Bombeiros dão dicas para cuidados com decoração natalina

Em vídeo publicado no Youtube, o Corpo de Bombeiros do Estado separou algumas dicas para cuidados com decoração natalina; confira

Com o Natal se aproximando, as decorações com pisca-piscas e árvores em alusão à festividade vão se tornando cada vez mais comuns nos ambientes. Para prevenir que acidentes atrapalhem a celebração, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) preparou um vídeo listando cuidados a ser tomados.

O material foi postado no canal do YouTube da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS). Nele, o capitão Filipe Bentemuller, coordenador da Célula Científica de Avaliação de Desempenho do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi/CBMCE), passa orientações.

Ao todo, 6 dicas foram separadas pelo CBMCE. Confira: