Peru de Natal: veja 5 ceias prontas em Fortaleza a partir de R$ 60

Com a chegada das festividades natalinas, confira as opções de encomenda para ceias prontas em Fortaleza

Nas celebrações do fim de ano, a ceia natalina se torna sinônimo de reencontros com familiares e amigos. Mas o momento também possui outro elemento aguardado pelos presentes: as receitas que serão dispostas na mesa quando a hora chegar.

Seja a antecipação pelo melhor pedaço do peru, ou o polêmico arroz com uva-passa, as comidas são vistas como parte das festas de Natal e normalmente não podem faltar nos pratos dos convidados.