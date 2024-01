As séries que mais marcaram o Brasil em 2023

O Google, a partir da ferramenta Trends, divulgou uma lista dos filmes mais marcantes para o Brasil neste ano. Mostrando o impacto dominante do cinema Hollywoodiano, o ranking da lista de séries mostra quais títulos foram mais buscados no Google.

Onde assistir: Netflix

6. Friends

Friends Crédito: Divulgação

Por que Friends faz tanto sucesso? A neurociência pode explicar!

A clássica sitcom também entrou para o coração da galera em 2023. A série acompanha a rotina de seis amigos, suas vidas amorosas, profissionais e cotidianas. Neste ano, entrou em alta também porque o ator Matthew Perry, que interpreta Chandler, faleceu.



5 séries parecidas com Friends que vale a pena assistir

Onde assistir: Netflix



5. The Witcher

The Witcher Crédito: Divulgação

O mutante Geralt de Rívia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas.

Com estreia da terceira temporada em 2023, The Witcher deu o que falar tanto por ser popular entre os consumidores do núcleo quanto pela última contribuição de Henry Cavill como Gerard.

O tempo do ator como um mago da Netflix acabou. Mas The Witcher definitivamente vai mais longe. No final da última temporada lançada, o curso para uma nova fase já estava sendo definido. E com Liam Hemsworth como Geralt pela primeira vez, o enredo da série de fantasia tomará uma direção completamente inédita.

Onde assistir: Netflix

4. Rainha Charlotte: Uma História de Bridgerton

Rainha Charlotte Crédito: Divulgação

Da mesma criadora de Shonda Rhimes, Rainha Charlotte faz parte do mesmo universo de Bridgerton. Mais uma estreia da Netflix em 2023, a produção brinca com elementos narrativos baseados na história real.

VEJA 3 penteados fáceis e elegantes inspirados na Rainha Charlotte



Onde assistir: Netflix

3. Wandinha

Wandinha Crédito: Divulgação

Wandinha foi um sucesso também da Netflix entre crianças e adultos de todo o Brasil. Com elementos característicos da Família Addams sendo usados de maneira mais atual, o remember da Wandinha estampou fantasias, trends do TikTok e memes por toda a internet.

Onde assistir: Netflix

2. Loki



Loki Crédito: Divulgação

Loki, Deus da Trapaça, sai da sombra de seu irmão para embarcar em uma aventura que ocorre após os eventos de "Vingadores: Ultimato". Em 2023, Tom Hiddleston retorna para a segunda temporada da série Disney.

Onde assistir: Disney Plus

1. The Last of Us

The Last Of Us Crédito: Divulgação

A produção da HBO, baseada na franquia de jogos eletrônicos de ação de mesmo nome, se passa numa sociedade distópica contaminada por um fungo mortal. The Last Of Us mexeu com o coração dos jogadores da franquia.

Onde assistir: HBO Max