Dia da Visibilidade Lésbica: 5 filmes e séries sobre amor entre mulheres

O objetivo desse protesto era contestar as injustiças e os preconceitos que começavam a surgir contra as lésbicas naquele ambiente. Como uma forma de homenagear a ativista pioneira Rosely Roth, responsável por liderar o protesto, o Seminário Nacional de Lésbicas (SENALE) surgiu um dia após o sexto aniversário de seu falecimento, ocorrido em 28 de agosto.

A mídia e o entretenimento são aliadas para dar luz às diversas temáticas sociais, incluindo todas as manifestações de amor. A presença destes relacionamentos nas telas é fundamental para proporcionar momentos de identificação, representatividade e entretenimento. A seguir, confira 5 casais de mulheres que aquecem o coração!

Tala e Leyla (Imagem: Reprodução Digital | Enlightenment Productions)

O casal formado por Tala e Leyla é uma representação significativa da diversidade amorosa e religiosa no filme “I Can’t Think Straight”. Tala (Lisa Ray) é uma mulher jordaniana-britânica que está prestes a se casar com um homem. Porém, ela se sente presa às expectativas sociais e familiares. Por outro lado, Leyla (Sheetal Sheth) é uma jovem indiana muçulmana que também enfrenta conflitos internos devido à sua sexualidade.

No decorrer do filme, as jovens desenvolvem uma forte conexão emocional que evolui para um amor genuíno. A história aborda as complexidades de aceitar a própria identidade enquanto enfrenta as barreiras culturais, religiosas e familiares que muitas vezes acompanham a descoberta da orientação sexual.

Onde assistir: Apple TV+ e YouTube.