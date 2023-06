3 penteados fáceis e elegantes inspirados na Rainha Charlotte

A série ‘Bridgerton’ da Netflix, inspirada nos livros da escritora Julia Quinn, foi um grande sucesso entre os fãs de romance de época. E com o recente lançamento do spin-off da saga, ‘Rainha Charlotte: Uma história Bridgerton’, não foi diferente. No top 10 das séries mais assistidas da plataforma de streaming, a trama conquistou o primeiro lugar em 76 países, incluindo o Brasil. Ela tem chamado atenção por seus romances arrebatadores, luxo e, claro, representatividade afro, principalmente com relação aos cabelos.

“Os penteados são marcados por uma combinação de elegância clássica e toques modernos, capturando a essência da Rainha Charlotte e seu estilo único. Eles são perfeitos para diversas ocasiões, desde eventos formais até festas temáticas. Com algumas dicas simples e truques de styling, qualquer pessoa pode recriar esses looks dignos da realeza”, comenta Fabíola Gonçalves, cabeleireira do Mega Studio Be Emotion (rede de salões de beleza).

A seguir, a especialista ensina como fazer 3 penteados simples em cabelos crespos e cacheados. Assim, você pode trazer o glamour da Rainha Charlotte para o seu dia a dia. Veja!

1. Moicano afro