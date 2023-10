Matthew Perry, o Chandler de Friends, morre aos 54 anos, diz site

Uma das estrelas do seriado Friends, o ator Matthew Perry, 54 anos de idade, foi encontrado morto neste sábado, 28, em Los Angeles. Segundo o site TMZ, socorristas foram chamados à residência do artista para atender um caso de parada cardíaca. O ator teria se afogado em uma banheira.

De acordo com o site de notícias americano, fontes policiais afirmam que não foram encontradas drogas no local e nem sinais de crime. A morte também foi confirmada para o jornal Los Angeles Times. Um representante do ator também confirmou a morte a NBC, emissora do sitcom.

