The Last Of Us é a obra mais vista da HBO Max na América Latina

Com Pedro Pascal e Bella Ramsey, "The Last Of Us" é a adaptação do jogo homônimo e se tornou um sucesso da HBO Max

A série “The Last Of Us” alcançou a posição de título mais assistido da história da HBO Max na América Latina. A informação foi divulgada pela própria plataforma de streaming e acompanha outros feitos da produção ao longo da exibição da primeira temporada, como o fato de ter sido a segunda maior estreia da HBO em 13 anos.

A HBO Max, porém, não anunciou os dados brutos relativos à audiência da série na América Latina. A produção é inspirada no jogo homônimo desenvolvido para PlayStation e reúne no elenco como atores principais Pedro Pascal, interpretando Joel, e Bella Ramsey, no papel de Ellie.

Sobre o assunto Pedro Pascal: Quatro filmes para rever o ator após The Last of Us

The Last Of Us: Criadores revelam detalhes sobre os vilões da adaptação dos games para a HBO

The Last of Us: veja as referências ao jogo na série da HBO

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O enredo aborda principalmente o que acontece 20 anos depois da civilização moderna ter sido destruída e contaminada por um fungo. Sobrevivente experiente, Joel é contratado para contrabandear a adolescente Ellie para fora de uma zona de quarentena. O que começa como um pequeno trabalho se transforma em uma jornada brutal e angustiante.

A primeira temporada tem nove episódios e foi encerrada no último domingo, 12. Ainda não há previsão de estreia da segunda temporada. Lançada no Brasil em 2021, a HBO Max reúne conteúdos de marcas como HBO, Warner Bros., DC, Max Originals e outros sucessos do cinema.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags