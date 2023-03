Wandinha: Jenna Ortega revela problemas com experiência na série

Em entrevista ao podcast Armchair Expert with Dax Shepard, a atriz Jenna Ortega compartilhou diversos problemas e questões que teve na experiência da série "Wandinha", da Netflix. A artista relatou ter mudado falas e situações do roteiro por discordar da representação da personagem, além de ter revelado inseguranças com a própria atuação.

"Wandinha" foi um dos maiores sucessos da Netflix de 2022 e acompanha a história da personagem-título, filha mais velha da família Addams, em uma nova escola. Para a atriz, o tom da produção foi diferente do esperado por ela.

“Quando li a série inteira, percebi: 'Oh, isso é para o público mais jovem'. Quando assinei com o programa, eu não tinha todos os roteiros. Achei que ia ser bem mais sombrio. Não foi... Eu não sabia qual seria o tom ou como a trilha sonora iria soar", afirmou.

Jenna compartilhou na entrevista que tudo o que teve que interpretar na série "não fazia sentido para a personalidade" de Wandinha. "Ela estar em um triângulo amoroso não fazia sentido. Houve momentos naquele set em que eu até me tornei pouco profissional em um sentido em que apenas comecei a mudar falas", afirmou.

A célebre sequência da dança no baile, que viralizou nas redes sociais, também foi alterada por insistência da atriz. "Inicialmente, seria um 'flash mob' onde ela deveria começar a dançar e todos deveriam perceber e começar a dançar com ela. Eu vetei, pois por que ela concordaria com isso?", questionou.

Jenna ainda apontou que a série não é do "tipo" que ela assistiria. Ela ainda afirmou que não costuma ver os próprios trabalhos, mas consegue reconhecer cenas "boas" nas filmagens, o que não ocorreu na produção. "Posso voltar para casa depois de um set e dizer: 'A cena que filmamos hoje foi boa'. Em 'Wandinha', não houve uma cena naquele programa em que fui para casa e (disse) 'OK, tudo bem'", compartilhou.

Sobre as indicações a prêmios pela atuação em eventos como o Globo de Ouro e o SAG Awards, a atriz revelou inseguranças e síndrome do impostor. "Meu cérebro desconsidera completamente isso, é como 'o público em geral deve ser tão fácil de agradar'. É para lá que meu cérebro vai", revelou.

Jenna também dividiu que não quer ser conhecida somente pela série, ainda que reconheça que foi ela que a alçou para trabalhos desejados. "Finalmente estou recebendo essas ofertas para esses lugares que desejo, mas não quero ser conhecida especificamente por isso", falou.

A Netflix confirmou em janeiro deste ano a segunda temporada da série, que seguirá protagonizada por Jenna Ortega. A data de estreia da continuação da produção não foi divulgada até o momento.

