7 filmes e séries que abordam sobre saúde mental

Os filmes e séries são capazes de proporcionar diversão, emoção e entretenimento, mas também podem informar e conscientizar o público sobre questões relevantes na sociedade. A maioria das produções cinematográficas carrega consigo uma lição ou reflexão sobre a condição humana. Além disso, existe um vasto repertório de obras que concentram sua narrativa principalmente na saúde mental e em seus impactos. "Estamos caminhando para uma realidade em que falar sobre saúde mental já não é mais um tabu, e o cinema tem um grande potencial de contribuição para este debate", afirma Ana Tomazelli, psicanalista, CEO do Ipefem (Instituto de Pesquisa de Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas) e autora do livro "Carreira sem Sofrer". Falando sobre saúde mental Segundo ela, a identificação com as obras cinematográficas são positivas em diversos aspectos. "As pessoas estão cheias de problemas para resolver e com cada vez mais dificuldade de lidar com tudo o que acontece em suas vidas. Ver esses mesmos desafios e dificuldades em um personagem de cinema pode criar identificação, colaborando inclusive para a busca de soluções, como o suporte psicológico profissional", acrescenta.

Filmes e séries que abordam temas relacionados à saúde mental desempenham um papel significativo, pois ajudam a aumentar a conscientização sobre o tema, desfazendo estigmas e promovendo uma compreensão mais profunda dessas condições. Além disso, ao retratar personagens enfrentando desafios de saúde mental, essas obras podem incentivar diálogos abertos sobre o tema, tanto entre amigos e familiares quanto ao nível social. Por isso, a seguir, veja 7 dicas de filmes e séries que abordam o tema! ‘Uma Mente Brilhante’ retrata a história do matemático John Nash (Imagem: Reprodução Digital | Imagine Entertainment; Universal Studios; DreamWorks SKG; Image Entertainment) 1. Uma Mente Brilhante (2001) O drama norte-americano conta a história verídica de um famoso matemático, John Nash. O enredo do longa-metragem percorre sua trajetória acadêmica, a vida ao lado da esposa e como teve que lidar com a esquizofrenia ao longo de sua vida. John Forbes Nash Jr. é reconhecido como gênio da matemática com apenas 21 anos, e logo começa a dar sinais de esquizofrenia. Ele usa seu conhecimento para tentar compreender se o que ele vê é real ou fruto da esquizofrenia. Após anos de luta contra a doença, o matemático conquista o prêmio Nobel de Economia. Onde assistir: YouTube, Prime Video, Apple TV e Google Play Filmes e TV.

Classificação: 12 anos. Em ‘As Vantagens de Ser Invisível’, a saúde mental do personagem Charlie é tema central (Imagem: Reprodução Digital | Summit Entertainment, Mr. Mudd) 2. As Vantagens de Ser Invisível (2012) Baseado no romance escrito por Stephen Chbosky, Charlie (Longan Lerman), um jovem simpático e ingênuo, enfrenta o delicado momento de lidar com o primeiro amor (Emma Watson), o suicídio de seu melhor amigo e sua própria doença mental. Enquanto enfrenta tudo isso, o jovem luta para encontrar um grupo de pessoas com o qual ele se sinta pertencente.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Globo Play. Classificação: 14 anos. O filme ‘Nise – O Coração da Loucura’ chama atenção para as práticas manicomiais no Brasil (Imagem: Reprodução Digital | TV Zero)