'Baldur’s Gate 3' vence em seis categorias no The Game Awards

A cerimônia do The Game Awards premiou jogos em diferentes categorias na noite da última quinta-feira, 7. Em sua décima edição, o evento ocorreu em Los Angeles, nos Estados Unidos, com transmissão disponível para o público.

O prêmio de Jogo do Ano ficou com “Baldur’s Gate 3”, RPG da Larian Studios. A obra também venceu em outras cinco categorias: Voz dos Jogadores, Melhor Multiplayer, Melhor RPG, Melhor Suporte à Comunidade e Melhor Atuação, com Neil Newbon.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O título superou “Alan Wake 2”, "Marvel’s Spider-Man 2", "Resident Evil 4", "Super Mario Bros. Wonder" e "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom".