Todo Dia a Mesma Noite: série sobre a Boate Kiss é alvo de críticas

Lançada nesta quarta-feira, 25, a minissérie de ficção original da Netflix “Todo Dia a Mesma Noite” retrata a busca por justiça dos familiares das vítimas do incêndio na Boate Kiss, tragédia ocorrida no dia 27 de janeiro de 2013.

Após dez anos do acidente, a série está sendo alvo de críticas nas redes sociais por rememorar a dor e sofrimento dos pais e familiares que perderam seus filhos naquela noite. Sendo chamada de “apelativa” e até mesmo “desnecessária”, uma parcela do público tem questionado se a criação da minissérie não está usando o sofrimento alheio como entretenimento.

Ao portal Splash, Daniela Arbex, autora do livro homônimo que originou a série, defendeu a produção audiovisual como mais uma forma de não deixar o assunto ser esquecido e cooperar com as famílias que ainda buscam justiça mesmo após 10 anos. “Existe uma narrativa frágil de dizer que vai tocar, vai causar dor. Não! Não falar é o que causa sofrimento. Não falar é que permite que outras tragédias como essa aconteçam no Brasil.”, reforçou a jornalista.

Sobre o formato utilizado para narrar os acontecimentos, a escolha de uma ficção ao invés de uma série documental foi para gerar aproximação e empatia entre as famílias atingidas e o público que for assistir.

“Acho que a ficção nos permite colocar o espectador no centro dos acontecimentos. Ela promove muita empatia com os personagens e com o drama que eles estão vivendo, além de nos permitir vivenciar situações que possivelmente não têm registros.”, contou Júlia Rezende, diretora geral da produção, em entrevista exclusiva ao O POVO.



