Por que o biscoito Oreo do Pokémon pode chegar a custar R$ 190 mil?

A marca de biscoitos Oreo lançou uma edição especial com a Pokémon Company em comemoração aos 25 anos da franquia, animando fãs do desenho japonês no mundo inteiro. Até o momento, a linha "Oreo x Pokémon" só chegou nos Estados Unidos, fazendo com que o item seja vendido em sites como o "eBay" por preços exorbitantes.

Ao pesquisar pela edição limitada dos biscoitos no site de vendas, o “Mew Oreo” é encontrado por preços que variam entre US$ 100 (R$ 543,47) e US$ 25 mil (R$ 135.867), chegando em até US$ 35 mil (R$ 190.214).

Enquanto isso, uma caixa com alguns pacotes do biscoito "Oreo x Pokémon" custa em torno de US$ 4 (aproximadamente R$ 21) no seu preço original.

Durante o lançamento, a marca anunciou uma edição limitada contendo 16 Pokémons da primeira geração estampados nos biscoitos, sendo possível encontrar personagens como Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, entre outros.

Além disso, a linha Pokémon da Oreo segue uma das regras mais clássicas do jogo, fazendo com que alguns monstrinhos sejam mais difíceis de serem encontrados que outros. A edição especial ainda não tem previsão de chegar ao Brasil.

