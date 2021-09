Menor vaca do mundo é reconhecida pelo Guinness em homenagem póstuma

Com 51 cm de altura, 66 cm de comprimento e 26 kg, Rani, a menor vaca do mundo, foi reconhecida como recorde pelo Guinness após sua morte repentina aos 2 anos de idade

Rani, a menor vaca do mundo, foi reconhecida pelo Guinness após sua morte repentina aos 2 anos. Com 51 cm de altura, 66 cm de comprimento e 26 kg, a vaca vivia em Bangladesh e era da raça Bhutti. Com o recorde reconhecido, ela venceu com ampla margem a vaca indiana que ostentava o título com 61 cm de altura.

O animal era uma estrela em Bangladesh. Inúmeras pessoas se deslocavam para os arredores da cidade de Daca para ver a fofura da vaca que era "um pouco mais alta que um galo". Rani morreu por problemas estomacais em 19 de agosto e, devido ao ocorrido, quase não conseguiu entrar no livro de recordes.

"Enviamos vários vídeos de Rani, conforme solicitado pelo Guinness World Records. Também enviamos o boletim da autópsia às autoridades do Guinness, que queriam verificar que sua morte não tinha nada de anormal", informou seu proprietário Kazi Mohamad Abu Sufian à AFP.

De acordo com o dono de Rani, os responsáveis do Guinness queriam garantir que ela não havia recebido hormônios para se tornar uma vaca anã. Ele ainda afirmou que ficou muito contente por Rani ter conseguido o reconhecimento, apesar da tristeza por ela não estar mais presente.

