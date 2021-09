Ave que inspirou desenho animado Pica-Pau será declarada extinta; entenda

Além do pássaro mais famoso do mundo, outras 22 espécies de pássaros, peixes e uma planta devem ser declarados extintos; entre as causas, todas estão ligadas a ações dos humanos

O pica-pau-bico-de-marfim, espécie reconhecida por suas penas vermelhas na cabeça e por ter inspirado o personagem de desenho animado Pica-pau, será declarado hoje, quarta-feira, 29 de setembro (29/09), extinto pelo Serviço de Peixes e Vida Selvagem dos Estados Unidos. Além do pássaro mais famoso do mundo, outras 22 espécies de pássaros, peixes e uma planta devem ser declarados extintos.

De acordo com a agência de notícias Associated Press, cientistas do governo dos EUA esgotaram os esforços para encontrar as 23 espécies e alertaram que a mudança climática, somada a outras causas, pode tornar tais desaparecimentos mais comuns.

Entre as causas do desaparecimento das espécies estão: desenvolvimento excessivo, poluição das águas, extração de madeira, competição de espécies invasoras, pássaros mortos por suas penas e animais capturados por coletores privados. Ainda foi pontuado que todas os motivos para a extinção são causados pela ação humana.

"Cada uma destas 23 espécies representa uma perda permanente da herança natural de nossa nação e da biodiversidade global", afirmou Bridget Fahey, que supervisiona a classificação de espécies do Serviço de Peixes e Vida Selvagem, ao jornal New York Times.

