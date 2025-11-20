Vacina contra câncer de pulmão será testada em humanos em 2026

Os pesquisadores da LungVax têm autorização para iniciar os testes em humanos. Representa o início dos ensaios clínicos. Duas fases de teste serão realizadas / Crédito: Reprodução/tirachardz/Freepik

Em 2026 devem ser iniciados os primeiros testes em humanos da primeira vacina criada para prevenção do câncer de pulmão, um dos mais letais do mundo. O estudo da LungVax, como é chamado o imunizante, é desenvolvido pelas britânicas Universidade de Oxford e University College London. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o triênio 2023–2025, o câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto em mulheres no Brasil.

Esse fragmento costuma aparecer em células com alterações precoces, que precedem o câncer. Portanto, demarca células que saíram de seu funcionamento normal e passaram a acumular mutações. Expondo o organismo ao NY-ESO-1 antes de um problema real aparecer, a vacina ensino o corpo a reconhecer esse movimento como algo que deve ser combatido. Cria, assim, uma vigilância imunológica contínua no pulmão, capaz de identificações alterações antes de virarem um tumor. Vacina contra câncer de pulmão terá público específico Enquanto vacinas contra câncer sob análise são usadas em pacientes que já têm tumor, a lógica da LungVax é outra: prevenir a reincidência da doença. Os testes deverão ser realizados em: