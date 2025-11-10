Perigoso à saúde, enema de café se populariza e preocupa

"O enema de café não tem nenhuma indicação médica reconhecida para prevenção ou tratamento de qualquer doença", enfatiza especialista / Crédito: Pascal / Pexels

Uma prática perigosa vem ganhando força nas redes sociais (e fora delas): o enema de café, procedimento em que se injeta a bebida pelo reto com a finalidade de “limpar” o intestino. Com mais de 44 mil publicações marcadas com a hashtag #enema no Instagram, a técnica é divulgada em vídeos e perfis que prometem emagrecimento, melhora da digestão, redução de inflamações, alívio da dor, melhora do humor e até cura do câncer. Mas cuidado: não há evidências científicas que sustentem essas alegações, e os riscos à saúde são reais.



Entre os efeitos imediatos estão cólica, dor, urgência para evacuar, diarreia e sangramentos, além de queimaduras retais e desidratação. O uso frequente ou inadequado também pode provocar inflamação da mucosa intestinal, alterações eletrolíticas, palpitações e ansiedade devido à absorção de cafeína.

Em casos mais graves, pode haver perfuração intestinal e infecções generalizadas. Indivíduos com doença inflamatória intestinal, hemorroidas, fissuras, imunossupressão ou que passaram por cirurgias no cólon ou reto são ainda mais suscetíveis a riscos. “Esse tipo de prática induz as pessoas a acreditarem que existe um tratamento alternativo simples e natural capaz de curar doenças graves, o que não é verdade. O enema de café não tem nenhuma indicação médica reconhecida para prevenção ou tratamento de qualquer doença”, enfatiza a especialista.

