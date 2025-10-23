O que a ciência descobriu sobre mulher que viveu 117 anos

Equipe médica investigou a superlongevidade de mulher que viveu até os 117 anos; entenda achados / Crédito: Divulgação / Instituto de Pesquisa contra a Leucemia Josep Carreras

A catalã Maria Branyas, que morreu em 2024 aos 117 anos, foi a pessoa mais idosa do mundo já registrada. Um de seus últimos pedidos à equipe médica que a acompanhava foi para que a estudassem. E assim o fizeram. A chamada “superlongevidade” dela despertou o interesse de pesquisadores para entender se em seu DNA havia detalhes biológicos que pudessem ajudar a desvendar os mecanismos do envelhecimento humano.

Os achados foram publicados na revista Cell Reports Medicine em setembro. "Em nosso estudo, descobrimos que a supercentenária apresentava uma idade biológica geral que era até 20 anos mais jovem do que sua idade cronológica", conta à Agência Einstein Eloy Santos, do Instituto de Pesquisa contra a Leucemia Josep Carreras e líder do estudo que analisou o DNA de Branyas. Outro ponto que chamou atenção dos pesquisadores foi a microbiota intestinal da senhora, que era rica em bifidobactérias. Segundo Eloy Santos, esses microrganismos mantêm baixos níveis de inflamação e previnem o crescimento de populações bacterianas nocivas no intestino. Os autores suspeitam que esse benefício pode estar ligado ao hábito de Maria Branyas de comer iogurte, alimento fermentado conhecido por beneficiar o intestino.

Durante sua vida, a catalã foi dona de casa, enfermeira e costureira. Ela nasceu em 1907 e viveu sozinha até os 94 anos, quando passou a ter dificuldade para caminhar e foi para uma casa de repouso. Até os 112 anos, ela ainda tocava piano com perfeição. Maria Branyas teve três filhos, sendo que duas filhas estão vivas, uma com 92 e outra com 94 anos.

A longevidade da família era mais um indício para os pesquisadores de que a idosa havia tirado a sorte grande na loteria da genética — e parte disso pode ser sido visto em seu DNA.

Ao analisar as células em laboratório, a equipe viu que no genoma de Maria havia tanto sinais de envelhecimento extremo (como o mau estado dos telômeros, espécie de capa protetora dos cromossomos) quanto indícios de saúde de uma pessoa muito mais jovem (como um sistema imune ativo e eficiente). Para Eloy Santos, o DNA de Maria combinou variantes genéticas benéficas únicas da população europeia, dando a ela proteção contra doenças associadas ao envelhecimento, como as neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas ou autoimunes.

Como se mede a idade biológica?

A idade biológica é estimada em nível molecular, comparando o desgaste esperado das células de acordo com tabelas de referências. Quando a idade biológica é menor que a cronológica, é sinal de que o corpo teve um envelhecimento reduzido. A geriatra Daniela Lima de Souza Galati, do Einstein Hospital Israelita, explica que o envelhecimento mais lento pode ser resultado de dois fatores: o DNA do indivíduo e o estilo de vida que ele leva.