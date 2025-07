Vacina contra câncer: o que se sabe sobre imunizante com RNA mensageiro

Esse segundo tipo deu origem a uma descoberta anterior do laboratório de Elias Sayour, oncologista pediátrico da UF HealthSayour e autor principal do artigo.

No experimento, os pesquisadores combinaram a vacina de RNA mensageiro com medicamentos já usados na imunoterapia, os chamados inibidores de checkpoint imunológico, como o anti-PD-1, que reativa células T para que elas consigam atacar o tumor.

Essa tecnologia envolve uma molécula de RNA mensageiro em torno de nanopartículas lipídicas (pequenas partículas de gordura) para levar instruções às células e gerar uma resposta imunológica.

Utilizado em pesquisas para vacinação desde sua descoberta nos anos 60, o RNA mensageiro se mostrou uma grande promessa em experimentos realizados durante as décadas de 90 e 2000. Por meio dele foram criadas vacinas para proteção contra doenças virais como a influenza, ebola e síndrome respiratória aguda grave (SARS).

Além disso, o RNA mensageiro começou a ser utilizado em terapias para o câncer, mas com uma diferença. No caso do câncer, as vacinas não tem objetivo de prevenir, mas sim de tratar, fazendo com que o RNA mensageiro acione o sistema imunológico para identificar e atacar células cancerígenas que já existem no paciente ao invés de ensiná-lo a identificar e atacar um agente infeccioso ao qual o paciente pode vir a ser exposto.