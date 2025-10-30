Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nova tecnologia cria 'gêmeo digital' do olho para cirurgia refrativa de alta precisão

Alagoas é o primeiro estado do país a utilizar a plataforma, que cria um 'avatar 3D' do olho do paciente para simular a cirurgia antes que ela aconteça
Autor Rafael Santana
Tipo Notícia

A WaveLight® Plus, nova tecnologia com foco em correção visual que considera o sistema óptico único de cada paciente, é lançada no Brasil, com as primeiras cirurgias realizadas em Maceió, em Alagoas.

Criada pela Alcon, líder global em cuidados com a visão, a WaveLight® Plus é o primeiro tratamento com esse foco, utilizando tecnologia de ponta para criar um avatar digital 3D do olho do paciente e oferecer um plano de tratamento personalizado.

“Poder aplicar essa tecnologia pioneira na prática clínica é uma experiência transformadora. Com o WaveLight® Plus, é possível oferecer um tratamento personalizado, com alta probabilidade de alcançar resultados visuais superiores a 20/20, que equivale a 100% de visão”, afirma o oftalmologista Dr. Isaac Ramos, especialista em cirurgias refrativas e de catarata.

A cirurgia refrativa é o tratamento dos erros refrativos, ou seja, do grau. É uma cirurgia a laser diretamente na córnea para reparar imperfeições, o que, quando personalizado, aumenta a probabilidade de resultados melhores. Os critérios do pré-operatório são os mesmos: saber se aquele olho pode ou não aplicar laser.

“A cirurgia refrativa surgiu na década de 80 para tratar grau (miopia, hipermetropia e astigmatismo). Com o tempo, percebeu-se que existem outras imperfeições internas. É isso que essa tecnologia agrega. O equipamento agora consegue medir e o laser consegue tratar essas aberrações que antes eram desconhecidas. Com isso, mais pacientes vão atingir o objetivo de ficar sem óculos”, destaca o oftalmologista.

Para Fábio Almeida, head da área de negócios cirúrgica e country manager da Alcon Brasil, 153 milhões de pessoas no mundo são afetadas por erros refrativos. “Temos 153 milhões de pessoas no mundo afetadas. Nosso foco é melhorar a vida das pessoas. Mais de 360 milhões de pessoas já procuraram correção refrativa. E até 2025, serão 580 milhões. Estamos falando de 60% de crescimento em 5 anos, é uma tendência global”, comenta.

WaveLight Plus: como funciona a nova tecnologia?

Na WaveLight Plus é usado o equipamento SiteMap, que recria o olho do paciente mediante três exames para simular o tratamento no olho digital. Depois que ele entende qual é o melhor tratamento, ele parte para o olho real.

A tecnologia é um treinamento totalmente adaptável que considera a geometria ocular e o sistema óptico único de cada paciente. Já no dispositivo SiteMap, são coletadas várias medidas (frente de onda, biometria e tomografia) para criar um modelo ocular 3D.

Esse modelo é adaptado para criar um perfil de ablação personalizado. Depois, o perfil é enviado para o EX500 Excimer Laser para um procedimento personalizado.

“Na saúde, os médicos buscam entender os hábitos dos pacientes para oferecer o melhor desfecho. O paciente tem sua necessidade individual. O que estamos fazendo é trazer para a oftalmologia esse conceito de individualização”, explica Henrique Couto, gerente de marketing cirúrgico para a América Latina.

