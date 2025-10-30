Nova tecnologia cria 'gêmeo digital' do olho para cirurgia refrativa de alta precisão

O equipamento utiliza tecnologia de ponta para criar um avatar digital 3D do olho do paciente e oferecer um plano de tratamento personalizado / Crédito: Andy Brunner

A WaveLight® Plus, nova tecnologia com foco em correção visual que considera o sistema óptico único de cada paciente, é lançada no Brasil, com as primeiras cirurgias realizadas em Maceió, em Alagoas.

Criada pela Alcon, líder global em cuidados com a visão, a WaveLight® Plus é o primeiro tratamento com esse foco, utilizando tecnologia de ponta para criar um avatar digital 3D do olho do paciente e oferecer um plano de tratamento personalizado.



Leia mais Como a intoxicação por metanol afeta a visão? Entenda e saiba sintomas

3 sinais de alerta para problemas de visão Sobre o assunto Como a intoxicação por metanol afeta a visão? Entenda e saiba sintomas

3 sinais de alerta para problemas de visão “Poder aplicar essa tecnologia pioneira na prática clínica é uma experiência transformadora. Com o WaveLight® Plus, é possível oferecer um tratamento personalizado, com alta probabilidade de alcançar resultados visuais superiores a 20/20, que equivale a 100% de visão”, afirma o oftalmologista Dr. Isaac Ramos, especialista em cirurgias refrativas e de catarata.

A cirurgia refrativa é o tratamento dos erros refrativos, ou seja, do grau. É uma cirurgia a laser diretamente na córnea para reparar imperfeições, o que, quando personalizado, aumenta a probabilidade de resultados melhores. Os critérios do pré-operatório são os mesmos: saber se aquele olho pode ou não aplicar laser.

“A cirurgia refrativa surgiu na década de 80 para tratar grau (miopia, hipermetropia e astigmatismo). Com o tempo, percebeu-se que existem outras imperfeições internas. É isso que essa tecnologia agrega. O equipamento agora consegue medir e o laser consegue tratar essas aberrações que antes eram desconhecidas. Com isso, mais pacientes vão atingir o objetivo de ficar sem óculos”, destaca o oftalmologista.



Para Fábio Almeida, head da área de negócios cirúrgica e country manager da Alcon Brasil, 153 milhões de pessoas no mundo são afetadas por erros refrativos. “Temos 153 milhões de pessoas no mundo afetadas. Nosso foco é melhorar a vida das pessoas. Mais de 360 milhões de pessoas já procuraram correção refrativa. E até 2025, serão 580 milhões. Estamos falando de 60% de crescimento em 5 anos, é uma tendência global”, comenta.

WaveLight Plus: como funciona a nova tecnologia?

Na WaveLight Plus é usado o equipamento SiteMap, que recria o olho do paciente mediante três exames para simular o tratamento no olho digital. Depois que ele entende qual é o melhor tratamento, ele parte para o olho real.

A tecnologia é um treinamento totalmente adaptável que considera a geometria ocular e o sistema óptico único de cada paciente. Já no dispositivo SiteMap, são coletadas várias medidas (frente de onda, biometria e tomografia) para criar um modelo ocular 3D.

