Primeira vacina 100% nacional chega à fase final de estudos clínicos

A vacina SpiN-TEC é o primeiro imunizante 100% nacional contra a Covid-19 / Crédito: Divulgação/CTVacinas

Uma publicação na revista científica Vaccine, compartilhando os resultados dos testes de segurança da vacina SpiN-TEC, apontou um marco na área de ciência e tecnologia do Brasil. O artigo, sobre a fase 1 dos estudos clínicos, é o primeiro de um imunizante totalmente desenvolvido em solo brasileiro. A vacina 100% nacional contra a Covid-19 foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed). O investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi de R$ 140 milhões.

"É um artigo histórico, porque foi possível fazer um ensaio clínico de fase 1 para uma vacina desenvolvida no Brasil. Nos outros estudos que foram feitos, geralmente a fase 1 é feita no exterior", ressalta o líder da Plataforma de Imunologia Clínica do CTVacinas, Gregório Almeida. A SpiN-TEC prepara as células para que não sejam infectadas. Caso a infecção aconteça, o imunizante deve capacitar o sistema imunológico a atacar apenas as células atingidas. Primeira vacina 100% nacional: saiba mais sobre as fases A primeira fase do estudo apresentou 36 voluntários, entre 18 e 54 anos, com o objetivo de avaliar a segurança da vacina em dosagens diferentes. Na ocasião, três doses (de 20, 60 e 100 microgramas) foram testadas — todas se mostraram seguras e a dose intermediária foi escolhida.