Primeira vacina 100% nacional chega à fase final de estudos clínicos

Primeira vacina 100% nacional chega à fase final de estudos clínicosO primeiro artigo científico sobre os resultados dos testes de segurança do imunizante contra a Covid-19 já foi publicado
Uma publicação na revista científica Vaccine, compartilhando os resultados dos testes de segurança da vacina SpiN-TEC, apontou um marco na área de ciência e tecnologia do Brasil. O artigo, sobre a fase 1 dos estudos clínicos, é o primeiro de um imunizante totalmente desenvolvido em solo brasileiro.
A vacina 100% nacional contra a Covid-19 foi desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas (CTVacinas) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed). O investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) foi de R$ 140 milhões.
“É um artigo histórico, porque foi possível fazer um ensaio clínico de fase 1 para uma vacina desenvolvida no Brasil. Nos outros estudos que foram feitos, geralmente a fase 1 é feita no exterior”, ressalta o líder da Plataforma de Imunologia Clínica do CTVacinas, Gregório Almeida.
A SpiN-TEC prepara as células para que não sejam infectadas. Caso a infecção aconteça, o imunizante deve capacitar o sistema imunológico a atacar apenas as células atingidas.
Primeira vacina 100% nacional: saiba mais sobre as fases
A primeira fase do estudo apresentou 36 voluntários, entre 18 e 54 anos, com o objetivo de avaliar a segurança da vacina em dosagens diferentes. Na ocasião, três doses (de 20, 60 e 100 microgramas) foram testadas — todas se mostraram seguras e a dose intermediária foi escolhida.
A fase 2 dos ensaios clínicos, com 320 voluntários, já foi concluída. O grupo agora aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o início da fase 3. Esta deve contar com cerca de 5,3 mil voluntários de todas as regiões do País.
“A SpiN -TEC é uma vacina que oferece uma imunidade mais ampla e duradoura, capaz de responder a diferentes variantes do vírus. Se os resultados se confirmarem nas próximas fases, teremos uma mudança no conceito de imunização da Covid-19”, diz o pesquisador Helton Santiago.
O artigo científico foi intitulado “Safety and immunogenicity of SpiN-Tec, a T-cell based RBD-Nucleocapsid chimeric vaccine for COVID-19”. A versão online segue disponível.
