Precisa "desinflamar" o corpo? As falácias por trás dessa ideia

"Não existe dieta anti-inflamatória, mas sim padrões alimentares que poderiam ajudar a reduzir a inflamação sistêmica", aponta especialista; entenda

Nos últimos anos, multiplicaram-se nas redes sociais as promessas de dietas e produtos capazes de “desinflamar o corpo”. Embora a ciência avance no entendimento do tema, muitas dessas estratégias ainda carecem de comprovação. Mas, afinal, por que tanto se fala em inflamação? “Está cada vez mais estabelecido o papel da inflamação no desenvolvimento de doenças, sobretudo cardiovasculares”, aponta a endocrinologista Cláudia Schimidt, do Einstein Hospital Israelita. Além do coração, o processo também tem sido associado a distúrbios metabólicos, como diabetes, e a alterações no funcionamento do cérebro.

Contudo, não se trata de um episódio pontual, mas sim da chamada inflamação crônica de baixo grau ou subclínica. “Uma condição em que o indivíduo fica anos e até décadas exposto a um estado inflamatório leve, porém constante”, observa Schimidt. A liberação contínua de substâncias pró-inflamatórias interfere com a função do endotélio (o revestimento interno dos vasos sanguíneos), o que aumenta o risco de hipertensão arterial e aterosclerose. Também pode favorecer a resistência à insulina, um dos mecanismos que leva ao diabetes tipo 2. “Fatores como tabagismo, sedentarismo, exposição a poluentes e consumo excessivo de bebidas alcoólicas podem propiciar essa inflamação subclínica”, diz a nutricionista Helen Hermana Miranda Hermsdorff, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais. A ingestão corriqueira de alimentos classificados como ultraprocessados também contribui para esse quadro. Estudos mostram uma relação da inflamação crônica com o excesso de produtos que concentram açúcares, gorduras saturadas e trans, bem como conservantes e demais aditivos.

Mas as inflamações fazem parte do funcionamento natural do corpo e têm papel essencial na defesa do organismo. “O processo inflamatório é fisiológico, acontece para a defesa contra micro-organismos, caso de bactérias”, explica a especialista da UFV. Esse mecanismo também é desencadeado pela presença de substâncias tóxicas ou quando surge um machucado, por exemplo. “Dor, vermelhidão causada pela vasodilatação, inchaço e o aumento da temperatura local são sintomas”, relata Hermsdorff. Porém, esse conjunto de manifestações difere da inflamação de baixo grau, que não dá sinais e se desenvolve progressivamente a partir de um estilo de vida de vida pouco saudável e consequente ganho excessivo de gordura corporal.