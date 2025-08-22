Homem testa positivo para peste negra; entenda doença e cura

Homem testa positivo para peste negra na Califórnia; entenda doença e curaConhecida por uma das pandemias mais devastadoras da história humana, peste negra ainda possui casos registrados nos Estados Unidos
Um comunicado divulgado na terça-feira,19, por autoridades de saúde do condado de El Dorado, na Califórnia, informou que um morador de South Lake Tahoe testou positivo para a peste-negra. O caso está sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde Pública da Califórnia.
O indivíduo está se recuperando em casa sob os cuidados de um profissional médico. A suspeita é de que ele tenha contraído a doença por meio da picada de uma pulga infectada enquanto acampava na área do South Lake Tahoe, nas montanhas californianas.
“A peste está naturalmente presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas mais elevadas do condado de El Dorado”, disse Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública do condado de El Dorado, ao jornal The Guardian.
O diretor destacou: é importante tomar precauções com os animais de estimação ao ar livre e ao fazer trilhas ou acampar em áreas onde há roedores selvagens, que são o principal vetor da doença.
O comunicado à imprensa afirma que, embora os casos humanos de peste sejam "extremamente raros", eles podem ser muito graves.
Os sintomas geralmente aparecem dentro de duas semanas após a exposição e incluem febre, náusea, fraqueza e inchaço dos gânglios linfáticos. Se detectada precocemente, a peste pode ser tratada eficazmente com antibióticos.
O último caso humano confirmado de peste-negra em El Dorado foi em 2020, ligado à mesma região. Antes disso, outros dois casos foram registrados em 2015 após exposição no Parque Nacional de Yosemite. Todos os indivíduos infectados foram tratados e recuperados sem maiores sequelas à saúde.
Peste negra: entenda a doença e a cura
Mais conhecida pela devastação que causou na maioria da Europa entre 1347 e 1351, a peste negra matou cerca de 75 milhões de pessoas durante esse surto pandêmico. A doença é transmitida pela bactéria Yersinia pestis, que resulta em três diferentes tipos de peste:
- peste bubônica: a mais comum, que causa o inchaço doloroso dos linfonodos (bubões)
- peste septicêmica: quando a bactéria se espalha na corrente sanguínea levando a uma infecção generalizada que pode causar sepse
- peste pneumônica: transmitida via gotículas respiratórias, ela provoca dificuldade para respirar e dor no peito
Apesar da fama de mortal, a doença pode ser facilmente tratada com antibióticos comuns tomados por um período de 10 a 14 dias, incluindo medicações orais e intravenosas. A questão é que ela precisa ser tratada rapidamente para haver eficácia dos remédios.
Nas últimas décadas, uma média de sete casos de peste humana foram relatados a cada ano. Quase todos em regiões agrícolas e longe de metrópoles urbanas, em países como República Democrática do Congo, Madagascar, Peru, Índia, Ásia Central e Estados Unidos.
Ainda que seja vista como uma doença do passado, a peste humana representa um risco principalmente em sua forma pneumônica, transmitida por gotículas de ar.
Por essa razão, os casos registrados são monitorados de perto por profissionais de saúde, impedindo que haja uma grande proliferação da bactéria.