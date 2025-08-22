Homem testa positivo para peste negra; entenda doença e cura

Caso de peste-negra foi registrado nos Estados Unidos nesta terça-feira, 19. Saiba mais sobre a doença: / Crédito: Reprodução/Pexels

Um comunicado divulgado na terça-feira,19, por autoridades de saúde do condado de El Dorado, na Califórnia, informou que um morador de South Lake Tahoe testou positivo para a peste-negra. O caso está sendo acompanhado pelo Departamento de Saúde Pública da Califórnia. O indivíduo está se recuperando em casa sob os cuidados de um profissional médico. A suspeita é de que ele tenha contraído a doença por meio da picada de uma pulga infectada enquanto acampava na área do South Lake Tahoe, nas montanhas californianas.

“A peste está naturalmente presente em muitas partes da Califórnia, incluindo áreas mais elevadas do condado de El Dorado”, disse Kyle Fliflet, diretor interino de saúde pública do condado de El Dorado, ao jornal The Guardian. O diretor destacou: é importante tomar precauções com os animais de estimação ao ar livre e ao fazer trilhas ou acampar em áreas onde há roedores selvagens, que são o principal vetor da doença. Leia mais Da peste negra à covid: como epidemias definem a história Sobre o assunto Da peste negra à covid: como epidemias definem a história O comunicado à imprensa afirma que, embora os casos humanos de peste sejam "extremamente raros", eles podem ser muito graves.

Os sintomas geralmente aparecem dentro de duas semanas após a exposição e incluem febre, náusea, fraqueza e inchaço dos gânglios linfáticos. Se detectada precocemente, a peste pode ser tratada eficazmente com antibióticos. O último caso humano confirmado de peste-negra em El Dorado foi em 2020, ligado à mesma região. Antes disso, outros dois casos foram registrados em 2015 após exposição no Parque Nacional de Yosemite. Todos os indivíduos infectados foram tratados e recuperados sem maiores sequelas à saúde. Peste negra: entenda a doença e a cura Mais conhecida pela devastação que causou na maioria da Europa entre 1347 e 1351, a peste negra matou cerca de 75 milhões de pessoas durante esse surto pandêmico. A doença é transmitida pela bactéria Yersinia pestis, que resulta em três diferentes tipos de peste: