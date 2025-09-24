Pesquisa revela eficácia de medicamento no tratamento de câncer de pulmão

Um dos principais fatores do câncer de pulmão segue sendo tabagismo / Crédito: Reprodução / Adobe Stock

O Flaura2, um estudo clínico presente na Fase III, revelou que a combinação do medicamento osimertinibe com quimioterapia foi eficaz no tratamento oncológico de pacientes com câncer de pulmão. Os resultados apresentaram mais duração de vida para esses pacientes.

O tipo de câncer de pulmão observado na pesquisa é o de não pequenas células em estágio avançado ou metastático e que apresenta a mutação do EGFR Uma mutação no gene do Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico (EGFR) é uma alteração genética que faz com que este gene estimule a produção de uma proteína com atividade contínua, impulsionando o crescimento celular descontrolado e, frequentemente, levando ao desenvolvimento de câncer de pulmão de não pequenas células (CPCNP) . Os resultados de sobrevida global da pesquisa foram apresentados neste mês no Congresso Mundial de Câncer de Pulmão (WCLC 2025), em Barcelona.



A pesquisa contou com 557 pacientes, e na análise final da sobrevida global foi revelado que 63,1% dos pacientes que se trataram com osimertinibe e quimioterapia continuaram vivos em 36 meses, versus 50,9% dos pacientes que receberam osimertinibe em monoterapia; em 48 meses, as taxas foram de 49,1% e 40,8%.

6 mitos e verdades sobre o câncer de pulmão A redução do risco de morte é de 23% para os pacientes que receberam a combinação do osimertinibe com a quimioterapia. Segundo Guilherme Harada, oncologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês e especialista em tumores torácicos e de cabeça e pescoço, o grupo de "não pequenas células" é o mais estudado por representar cerca de 85% dos casos.

“No passado, o primeiro gene identificado e para o qual desenvolvemos uma terapia-alvo foi o EGFR. No Brasil, essa alteração genética representa entre 20% a 25% dos casos de câncer de pulmão. É justamente nessa população que o estudo se concentra”, explica.



O oncologista explica que hoje, mediante a oncologia personalizada e o acesso a testes genéticos e terapias-alvo, o alcance de uma sobrevida maior é de quatro anos para este grupo específico de pacientes.

No Brasil, esse regime de tratamento já é aprovado e implementado na prática clínica atual, aprovação essa concedida mesmo antes dos novos dados. Atualmente, apenas a quimioterapia está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).

“Além de viver mais, sempre buscamos que nosso paciente tenha mais qualidade de vida, o que está diretamente ligado ao manejo dos efeitos colaterais. Esta é uma combinação de tratamento bem tolerada, e já fazíamos isso na prática clínica em pacientes que não respondiam mais ao medicamento isolado. A novidade é utilizá-lo desde o início do tratamento”, comenta.



Efeitos e segurança do tratamento

Sobre a segurança dessa combinação, o estudo se manteve consistente ao que já se conhece dos usos desses medicamentos. Efeitos colaterais graves ocorreram em 70% dos pacientes que receberam a combinação (majoritariamente relacionados à quimioterapia) e em 34% dos que receberam apenas osimertinibe.

Esses números são semelhantes a dados já apresentados em 2023, com 64% versus 27%. As taxas de interrupção do tratamento por efeitos colaterais e as toxicidades específicas do alvo permaneceram baixas em ambos os grupos (12% versus 7%).

“Ao combinar tratamentos, a toxicidade pode, sim, aumentar devido à própria quimioterapia. No entanto, os principais efeitos colaterais são aqueles com os quais estamos habituados a lidar, como anemia, queda da imunidade e plaquetopenia. Geralmente, detectamos essas alterações em exames de sangue antes mesmo que o paciente apresente sintomas”, afirma o Dr. Guilherme Harada.

