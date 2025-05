Vacina da gripe 2025: veja sintomas da influenza, quem pode e onde se vacinar

Em 2025, a campanha nacional segue ativa em todo o Brasil com foco em imunizar prioritariamente crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

A influenza, popularmente conhecida como gripe, é uma infecção respiratória aguda provocada por diferentes subtipos do vírus influenza. A mutação frequente desses vírus exige vacinação anual com imunizantes atualizados.

Em Fortaleza, a campanha iniciou em 1º de abril, com as doses disponíveis em toda a rede pública municipal. Veja a seguir mais sobre a doença e a imunização.

Com a inclusão da vacina no Calendário Nacional de Vacinação para alguns grupos, o imunizante passou a ser ofertado permanentemente nas Unidades Básicas de Saúde.

A gripe pode evoluir para quadros graves, especialmente em pessoas com comorbidades, idosos e crianças pequenas. Entre as principais complicações, destacam-se:

Documento com foto



Cartão do SUS (se disponível)



Caderneta de vacinação (opcional, mas recomendada)

Onde se vacinar contra gripe em Fortaleza?

A campanha contra a gripe 2025 em Fortaleza começou no dia 1º de abril, com foco nos grupos prioritários. As doses estão disponíveis gratuitamente nas Unidades de Saúde da Capital, com aplicação mediante:

Documento com foto



Caderneta de vacinação (se tiver)

Fortaleza conta com 134 desses postos de saúde em diferentes bairros, onde o público pode procurar atendimento entre as 7h e as 19h.

Prevenção da gripe: cuidados e afastamento em caso de sintomas

Além da vacinação, outras medidas de prevenção também são fundamentais para reduzir a transmissão:

Lavar as mãos com água e sabão ou álcool em gel



Usar lenço descartável para higiene nasal



Cobrir o nariz e boca ao tossir ou espirrar



Não compartilhar talheres, copos ou pratos



Evitar aglomerações e ambientes fechados



Manter ambientes ventilados



Adotar alimentação saudável e ingerir bastante líquido

Pessoas com sintomas devem permanecer em casa por até 7 dias ou até 24h após a febre desaparecer sem o uso de antitérmicos.