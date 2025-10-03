Réus por chacina de Viçosa do Ceará vão a júri popular; veja crimes

As vítimas da chacina em Viçosa do Ceará foram rendidas com mãos para o alto antes de serem executadas em 2024. Envolvidos serão encaminhados a julgamento / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

Os quatro réus acusados de serem autores de uma chacina no município de Viçosa do Ceará, a 349,92 km de distância de Fortaleza, irão a júri popular, após decisão da Justiça. Os suspeitos serão julgados por nove homicídios qualificados, incluindo oito consumados e uma tentativa, além do envolvimento em facção criminosa.

Em decisão no mês de setembro, o colegiado de juízes responsável pela condução do caso acolheu integralmente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nas alegações finais. A Justiça rejeitou as nulidades do processo apresentadas pela defesa e considerou haver provas suficientes para submeter todos os acusados a julgamento no Tribunal do Júri. Os quatro suspeitos seguem em prisão preventiva.

O Ministério Público atua no caso por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Viçosa em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). Relembre a chacina de Viçosa do Ceará Os crimes aconteceram na madrugada do dia 20 de junho de 2024, em um bar na Praça Clóvis Beviláqua, no centro da Cidade. Oito vítimas morreram por disparos de arma de fogo, e uma pessoa sobreviveu, com idades variando entre 16 e 26 anos. É considerada a maior chacina registrada no Estado desde 2018.