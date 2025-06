Chacina de Viçosa do Ceará: MPCE pede que acusados vão a júri popular

As vítimas da chacina em Viçosa do Ceará foram rendidas com mãos para o alto antes de serem executadas em 2024. MPCE ainda tenta solucionar caso depois de pedido de encaminhamento dos envolvidos ao júri popular nessa segunda-feira, 16 / Crédito: Reprodução/ leitor via WhatsApp O POVO

A petição do MP será apreciada pela Justiça. O rumo da ação penal deverá ser analisado depois da manifestação das defesas dos acusados. Se o pleito do Ministério for atendido, os réus serão julgados por nove crimes dolosos contra a vida e por integrarem organização criminosa. No pedido, consta ainda que cada homicídio, consumado ou tentado, deve ser julgado com duas qualificadoras, pois decorrem de disputas entre organizações criminosas rivais pelo domínio do tráfico de drogas na região e mediante ataque repentino e inesperado.