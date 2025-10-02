Ceará não tem casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol

Ceará não tem casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanolAté esta quinta-feira, 2, a Secretária de Saúde do Estado não havia sido notificada sobre casos do tipo. No Brasil já são mais de 40 ocorrências e um óbito confirmado
O Ceará não tem casos notificados de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol, de acordo com informação divulgada pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) nesta quinta-feira, 2. Já são mais de 40 ocorrências do tipo registradas e um óbito confirmado no País.
Em nota encaminhada ao O POVO, a pasta informou que repassou o informe técnico emitido pelo Ministério da Saúde (MS) aos Centros de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde das cidades cearenses," reforçando as recomendações oficiais junto às cinco superintendências regionais de saúde".
Na nota, o órgão federal instruí estados e municípios a "notificarem imediatamente todas as suspeitas relacionadas a esse tipo de intoxicação", orientando ações que devem ser adotadas por serviços sanitários.
Sesa destacou que, até o momento, não confirmou casos de intoxicação do tipo e disse acompanhar e monitorar a vigilância em saúde no Estado, em articulação com os órgãos competentes, reafirmando assim "seu compromisso permanente com a proteção da saúde da população cearense".
Casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol começaram a vir à tona no último fim de semana. Até a tarde desta quinta o Brasil já contabilizava 43 casos registrados.
São Paulo contém 39 deles, sendo 10 confirmados e 29 em investigação, além de uma morte identificada. Pernambuco tem outros quatro casos em investigação.
A Polícia Federal está conduzindo as investigações em São Paulo, em conjunto com os órgãos de controle e vigilância. Além disso, uma "Sala de Situação" foi criada pelo Ministério da Saúde (MS) para coordenar medidas que serão tomadas e monitorar os casos de intoxicação por metanol no País.
Fiscalização
Em nota, a Secretária de Saúde do Ceará disse que fiscalização da produção de bebidas é de competência do Ministério da Agricultura e Pecuária, e que venda deve ser acompanhada pelos municípios.
Na última semana uma operação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz/CE) apreendeu 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal. Mercadorias foram localizadas em um caminhão de carga em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e foram avaliadas em cerca de R$ 150 mil.
Na ocasião, a Sefaz lavrou um auto de infração e deu ao responsável pela carga o prazo de 20 dias úteis para realizar o pagamento dos impostos e ter a liberação da mercadoria ou apresentar recurso.
Restaurantes e bares de Fortaleza se manifestam
Com a repercussão dos casos, bares e restaurantes de Fortaleza estão usando as redes sociais para se manifestarem, buscando assegurar aos clientes a venda e o uso de bebidas originais nos drinks.
"Em razão das recentes notícias sobre a venda de bebidas adulteradas com metanol em São Paulo, o Seu Dedé Oficial vem a público esclarecer que não trabalhamos com este tipo de produto", diz a nota publicada pelo bar", escreveu o bar Seu Dedé, em perfis nas plataformas digitais.
O Floresta Bar foi outro estabelecimento que se pronunciou, informando que trabalha "exclusivamente com produtos de procedência garantida, adquiridos diretamente de fabricantes e distribuidores homologados".
