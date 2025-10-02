Ceará não tem casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol

Adulteração das bebidas está sendo investigada pelo Governo Federal / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Casos de intoxicação por consumo de bebida adulterada com metanol começaram a vir à tona no último fim de semana. Até a tarde desta quinta o Brasil já contabilizava 43 casos registrados. São Paulo contém 39 deles, sendo 10 confirmados e 29 em investigação, além de uma morte identificada. Pernambuco tem outros quatro casos em investigação. A Polícia Federal está conduzindo as investigações em São Paulo, em conjunto com os órgãos de controle e vigilância. Além disso, uma "Sala de Situação" foi criada pelo Ministério da Saúde (MS) para coordenar medidas que serão tomadas e monitorar os casos de intoxicação por metanol no País.

Fiscalização Em nota, a Secretária de Saúde do Ceará disse que fiscalização da produção de bebidas é de competência do Ministério da Agricultura e Pecuária, e que venda deve ser acompanhada pelos municípios.

Na última semana uma operação da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz/CE) apreendeu 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas sem nota fiscal. Mercadorias foram localizadas em um caminhão de carga em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), e foram avaliadas em cerca de R$ 150 mil. Na ocasião, a Sefaz lavrou um auto de infração e deu ao responsável pela carga o prazo de 20 dias úteis para realizar o pagamento dos impostos e ter a liberação da mercadoria ou apresentar recurso.

