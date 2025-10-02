Polícia investiga incêndio que atingiu quatro ônibus dentro de escola em Aquiraz

Incêndio em veículos de transporte escolar foi registrado nesta quarta-feira, 1º de outubro / Crédito: Reprodução/ [email protected]

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um incêndio que atingiu quatro ônibus escolares na noite dessa quarta-feira, 1º, no distrito de Serpa, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os veículos estavam no estacionamento da Escola de Ensino Fundamental (EMEF) Isidoro de Sousa Assunção, local onde ficam os ônibus utilizados para transportar os alunos da região, tanto da unidade escolar quanto de outras três instituições da região.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as circunstâncias do incêndio são apuradas pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, unidade da PC-CE. Não houve registro de vítimas. Conforme o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves, ainda não há informações se o incêndio foi um ato criminoso ou um problema mecânico. O gestor disse que, para garantir a continuidade do serviço de transporte escolar, quatro ônibus foram alugados para substituir os veículos queimados. Ainda segundo o gestor, os ônibus alugados vão ficar atuando até repor os demais veículos de uso nas escolas. Os novos ônibus devem ser solicitados a partir de pedido emergencial por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC).