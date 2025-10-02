Empresa responsável por desmatar área do Aeroporto de Fortaleza é multada em R$ 200 mil

Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza. / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) multou, na última semana, a Aerotrópolis Empreendimentos S.A, empresa responsável por desmatar cerca de 40 hectares de Mata Atlântica no Aeroporto de Fortaleza. Punição prevê que a companhia pague R$ 200 mil pela ação cometida. Leia também | Comissão aprova inclusão do tema violência de gênero em concursos públicos



De acordo com órgão ambiental, o auto de infração foi aplicado na última quinta-feira, 25. Entidade diz ainda que prepara um relatório com informações que devem orientar sobre quais outras medidas podem ser tomadas contra a empresa, considerando os pareceres das Diretorias de Fiscalização e Florestal. No mesmo dia em que aplicou a multa, a Semace embargou a obra. Companhia construiria no local o centro logístico do Aeroporto Pinto Martins e, em 2023, recebeu uma autorização da Semace para realizar o empreendimento, mas o mesmo foi suspenso pela Superintendência na última semana, após vistoria. Isso porque fiscais identificaram irregularidades como a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), a supressão de vegetação além dos limites que haviam sido autorizados e o manejo inadequado da fauna. Nas redes sociais, foi possível acompanhar diversos flagrantes de animais invadindo muros, calçadas e se aproximando de fiações elétricas próximas ao aeroporto.

Além disso, conforme publicado antecipadamente pela coluna Vertical, a documentação para autorização de desmatamento na região ainda estava sendo avaliada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) quando a remoção das árvores aconteceu.

Essas irregularidades apontadas pela Superintendência do Meio Ambiente do Ceará têm sido contestadas pela empresa responsável pela obra. Em nota encaminhada na última semana, a companhia destaca que o empreendimento foi amparado pela licença emitida e nega que área pudesse ser considerada uma Área de Preservação Permanente (APP). “Autorizações ambientais contemplam estudo de viabilidade ambiental, plano de compensação e manejo e monitoramento de fauna, apontando que a área não é floresta primária, mas vegetação secundária já antropizada o que, no entendimento da Aerotrópolis, não se configura, portanto, em uma APP (Área de Preservação Permanente), o que leva, na interpretação da empresa, entende que não haja irregularidades ou supressão ilegal, e todos os relatórios permanecem disponíveis às autoridades”, destaca Aerotrópolis Empreendimentos, em nota encaminhada na última semana. De acordo com empresa, o projeto prevê sete galpões logísticos, truck center, posto de combustível e ponto de abastecimento, em área de mais de 630 mil m². Investimento total para a obra, que é dividido em oito fases, é de R$ 1 bilhão, mobilizando até o momento mais de R$ 200 milhões.

"Ele (projeto) prevê até 7.500 empregos diretos nas duas primeiras etapas e um total de 12 mil ao final. O complexo será contíguo ao novo polo do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), fortalecendo o ecossistema de inovação, formação técnica e geração de empregos de alta qualificação no estado do Ceará", afirma. Empresa disse ter ainda solicitado um agendamento com o corpo técnico da Semace na última semana, "para entender as demandas necessárias e os requisitos solicitados", pelo órgão.

"A Aerotrópolis reafirma seu compromisso com a legalidade, a sustentabilidade e a transparência. O projeto inclui medidas de compensação ambiental, neutralização de carbono e monitoramento contínuo, em conformidade com os mais altos padrões ambientais", escreve ainda.