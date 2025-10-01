Incêndio destrói quatro ônibus de transporte escolar em Aquiraz

Incêndio em veículos de transporte escolar foi registrado nesta quarta-feira, 1º de outubro / Crédito: Reprodução/ [email protected]

Quatro ônibus destinados ao transporte escolar no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram incendiados no distrito de Serpa. O caso foi anunciado pelo prefeito Bruno Gonçalves nesta quarta-feira, 1º de outubro. De acordo com o relato, compartilhado em perfil do gestor municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas, contidas. Nenhum registro de pessoa ferida foi apontado, enquanto os veículos, estacionados na Escola Isidoro de Sousa Assunção, sofreram “perda total”.