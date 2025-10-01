Incêndio destrói quatro ônibus de transporte escolar em Aquiraz

Incêndio destrói quatro ônibus de transporte escolar em AquirazApesar da perda total dos veículos, o caso não deixou feridos. O anúncio foi compartilhado nesta quarta-feira, 1º de outubro, em perfil oficial do prefeito
Quatro ônibus destinados ao transporte escolar no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, foram incendiados no distrito de Serpa. O caso foi anunciado pelo prefeito Bruno Gonçalves nesta quarta-feira, 1º de outubro.
De acordo com o relato, compartilhado em perfil do gestor municipal, o Corpo de Bombeiros foi acionado e as chamas, contidas. Nenhum registro de pessoa ferida foi apontado, enquanto os veículos, estacionados na Escola Isidoro de Sousa Assunção, sofreram “perda total”.
“Amanhã, com certeza, teremos grande dificuldade em trazer esses alunos para a escola”, comentou Gonçalves na publicação.
Estado é cobrado a indenizar jovem autista agredido por PMs em Aquiraz | LEIA MAIS
Incêndio destrói transportes escolares em Aquiraz: policiamento reforçado
O prefeito do município também ressaltou que o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, foi contatado. Além disso, todas as instituições de ensino receberam um reforço do policiamento, em especial as responsáveis pelo armazenamento dos ônibus.
O POVO solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e aguarda retorno para atualização.
Mais de 190 litros de óleo de lubrificante falsificado são apreendidos em Aquiraz | LEIA MAIS