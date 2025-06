Chacina que deixou oito mortos em Viçosa do Ceará completa um ano

MPCE representou, na última segunda, pelo pronunciamento de quatro réus. Matança, a maior no Ceará desde 2018, foi resultado do conflito entre o PCC e o CV

Em 20 de junho de 2024, oito pessoas foram assassinadas a tiros na Praça Clóvis Beviláquia , localizada no Centro de Viçosa do Ceará , na Serra da Ibiapaba. A maior chacina registrada no Estado desde 2018 completa um ano nesta sexta-feira, 20, com quatro homens sendo acusados pelo crime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Conforme a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a chacina teria ocorrido no contexto da disputa entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) pela hegemonia em Viçosa do Ceará.

Os autores do crime seriam integrantes do PCC. Entre as vítimas, porém, somente Ana Caroline de Sousa Rocha, de 23 anos, e Júlio Félix Rodrigues, de 24 anos, tinham antecedentes criminais.

Como O POVO mostrou à época do crime, seria Ana Caroline o principal alvo da ação, enquanto os demais teriam sido assassinados apenas por estarem junto com ela. As vítimas estavam em uma mesa de bar, bebendo, quando foram abordadas pelos criminosos.