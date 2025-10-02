Policial militar é punida com dois dias de prisão por postar vídeo lavando viatura

Mayara Kelly publicou vídeo nas redes sociais lavando viatura da PMCE / Crédito: Reprodução/ @mayara93kelly

A policial militar do Ceará, Mayara Kelly Gomes Silva, foi punida com dois dias de prisão administrativa por ter publicado dois vídeos nas redes sociais em abril e junho de 2023: um lavando uma viatura da corporação, e outro ensinando a fazer um torniquete.

Nas duas gravações, publicadas no perfil pessoal no Instagram, Mayara Kelly, da 1.ª companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar, usa farda da PM e aparece nas dependências do quartel. “(...) fui punida com 2 dias de permanência disciplinar, para quem não entende bem, é uma prisão administrativa, fico aquartelada sem poder ir em casa… é uma sanção grave a qual eu nunca pensei em ter na minha ficha, pois para mim nunca cometeria algo que pudesse manchar meu assentamento disciplinar durante minha caminhada aqui”, escreveu Mayara em uma publicação no Instagram.

A decisão interna da corporação foi baseada no Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) que estava sujeita à recurso.

Já o documento comunica que a policial violou o Código Disciplinar Militar pelo atos contrários aos “valores militares” e “deveres militares”, relacionados à disciplina e ao profissionalismo, respectivamente.

A pena deverá ser cumprida nos próximos dias, quando os trâmites de notificação forem obedecidos.

A condenação fará parte de sua ficha funcional, e isso poderá dificultar eventuais promoções no serviço público — que exige "ficha limpa" pelo período mínimo de 12 meses.



Mayara possui atualmente quase 47 mil seguidores no Instagram e defendeu que “nunca quis milhões de seguidores” e que não ganha dinheiro com isso. “Eu tinha orgulho de onde eu estava e repassava isso para quem gostava e queria um dia chegar lá”, acrescenta a agente. Em um vídeo, publicado no ano passado, Mayara comenta as funções que ela exerce dentro da corporação.

“Eu, por exemplo, já trabalhei interno. Hoje, tô na rua. Sou patrulheira e, às vezes, motorista. [...] Temos uma função ao final do serviço que é lavar a viatura e confesso que foi mais um desafio superado”, diz a agente.

