Outubro Rosa: Ceará registra 660 casos de câncer de mama em 2024

Outubro Rosa: Ceará registra 660 casos de câncer de mama em 2024Lançada pela Secretaria de Saúde (Sesa), o objetivo da campanha é estender a conscientização sobre a prevenção e o autocuidado em relação ao câncer de mama
O Ceará somou 660 casos de câncer de mama em 2024. A informação foi divulgada no lançamento da campanha “De Outubro a Outubro Rosa”, em evento realizado no Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará (IPC), pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), nesta quinta-feira, 2.
Estiveram presentes Lia Gomes, titular da Secretaria das Mulheres (SEM); Georgina Freire Machado, representante do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems); Severino Alexandre Ferreira, superintendente da Região de saúde de Fortaleza; Daniele Pimentel, representando a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece); e Lauro Perdigão, secretário-executivo de atenção à saúde e desenvolvimento regional.
A campanha visa ampliar a conscientização sobre a prevenção e o autocuidado ao longo de todo o ano, estimulando a realização de exames de mamografia e reforçando a importância do diagnóstico precoce.
A Sesa registrou um incremento de 13% no número de mamografias realizadas no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 43 mil para 48,8 mil exames realizados nos primeiros seis meses dos anos. Durante o ano de 2024 foram realizadas 80 mil mamografias.
Tratamento contra câncer de mama vem sendo ampliado no Ceará
Segundo dados da pasta, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Estado. A redução da incidência e a mortalidade pela neoplastia se dá devido à detecção precoce.
Além da campanha, a titular da Sesa, Tânia Mara, destacou que outras medidas em relação à temática estão sendo adotadas: "Temos feito um trabalho de capacitação do pessoal da atenção primária, para que a gente possa levar informação e educação, que é mais importante à população, para entender a importância do autocuidado. Além disso, estamos ampliando o tratamento de câncer em todas as regiões de saúde do Estado. Com isso a gente facilita para que o paciente possa ter seu atendimento mais rápido possível e mais próximo da sua casa". O tratamento também compreende: exame, diagnóstico e biópsia.
Em setembro deste ano, a Sesa começou a enviar mensagens às mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos que estejam incluídas nos sistemas de cadastro da Saúde do Estado a fim de incentivar o exame de mamografia.
Tânia explicou como o chamamento é feito: “A gente vê a lista de consultas marcadas com o celular e vamos perguntando se a paciente está sabendo que tem exame tal dia”. Ela explica que a medida tem aumentado o comparecimento das pacientes nas consultas.
Cerca de 57,1 mil contatos por mensagem foram feitos, sendo 28,4 mil entregues e 21,5 mil lidos, somando uma taxa de leitura de 76% entre o público.
"A gente está fazendo um reforço de agendamento para ocupar as vagas e possamos fazer mais exames e dar mais diagnósticos (...) Tivemos um aumento de 20% do número de mamografias, principalmente na região do Vale de Jaguaribe e da região do Cariri. Nosso trabalho agora é dizer que o autocuidado é o ano inteiro. Então esse outubro é para alertar, para que a gente possa mobilizar mais, e que todo mês a gente tem disponibilidade para que a mulher faça seus exames preventivos", destaca a titular da secretária da saúde do Estado.
No Ceará há 24 mamógrafos existentes, sendo 22 deles em policlínicas regionais nos municípios de: Acaraú, Aracati, Barbalha, Baturité, Brejo Santo, Camocim, Campos Sales, Canindé, Caucaia, Crateús, Crato, Icó, Iguatu, Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Pacajus, Quixadá, Russas, Sobral, Tauá e Tianguá.
Dos 660 casos, o IPC identificou um terço das ocorrências, em números absolutos isso representa 120 diagnósticos positivos. “Aproveito esses dados para ressaltar a importância e o engajamento da equipe no atendimento, cumprindo o nosso trabalho de outubro a outubro. Quando a gente vê tantas pessoas engajadas nesse movimento ganhando tanta força, isso aquece muito o coração da gente", afirma a presidente do IPC, Christina Benevides.