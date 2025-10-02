Outubro Rosa: Ceará registra 660 casos de câncer de mama em 2024

Segundo a Sesa, o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres no Estado / Crédito: Bruno Renan/Sesa

O Ceará somou 660 casos de câncer de mama em 2024. A informação foi divulgada no lançamento da campanha “De Outubro a Outubro Rosa”, em evento realizado no Instituto de Prevenção do Câncer do Ceará (IPC), pela Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), nesta quinta-feira, 2. Estiveram presentes Lia Gomes, titular da Secretaria das Mulheres (SEM); Georgina Freire Machado, representante do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems); Severino Alexandre Ferreira, superintendente da Região de saúde de Fortaleza; Daniele Pimentel, representando a primeira-dama da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece); e Lauro Perdigão, secretário-executivo de atenção à saúde e desenvolvimento regional.

A campanha visa ampliar a conscientização sobre a prevenção e o autocuidado ao longo de todo o ano, estimulando a realização de exames de mamografia e reforçando a importância do diagnóstico precoce. A Sesa registrou um incremento de 13% no número de mamografias realizadas no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado, saltando de 43 mil para 48,8 mil exames realizados nos primeiros seis meses dos anos. Durante o ano de 2024 foram realizadas 80 mil mamografias. Tratamento contra câncer de mama vem sendo ampliado no Ceará Segundo dados da pasta, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no Estado. A redução da incidência e a mortalidade pela neoplastia se dá devido à detecção precoce.

Além da campanha, a titular da Sesa, Tânia Mara, destacou que outras medidas em relação à temática estão sendo adotadas: "Temos feito um trabalho de capacitação do pessoal da atenção primária, para que a gente possa levar informação e educação, que é mais importante à população, para entender a importância do autocuidado. Além disso, estamos ampliando o tratamento de câncer em todas as regiões de saúde do Estado. Com isso a gente facilita para que o paciente possa ter seu atendimento mais rápido possível e mais próximo da sua casa". O tratamento também compreende: exame, diagnóstico e biópsia. Em setembro deste ano, a Sesa começou a enviar mensagens às mulheres na faixa etária entre 50 e 69 anos que estejam incluídas nos sistemas de cadastro da Saúde do Estado a fim de incentivar o exame de mamografia. Tânia explicou como o chamamento é feito: “A gente vê a lista de consultas marcadas com o celular e vamos perguntando se a paciente está sabendo que tem exame tal dia”. Ela explica que a medida tem aumentado o comparecimento das pacientes nas consultas.