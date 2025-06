Tianguá: cachoeira muda de cor após caminhão tombar e derramar 30 mil litros de óleo em córrego

Trabalhos de limpeza do córrego e cachoeira devem durar 15 dias / Crédito: Prefeitura de Tianguá/Reprodução

Após o tombamento de um caminhão que transportava óleo de soja em uma rodovia na Serra de Tianguá, cerca de 30 mil litros do material escorreram para um córrego e contaminaram a água. O acidente ocorreu na última quinta-feira, 12. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Município, o material percorreu aproximadamente oito quilômetros até atingir uma cachoeira. A grande quantidade de óleo alterou a cor da água.

LEIA MAIS | Oito pessoas ficam feridas em dois acidentes envolvendo ambulâncias na BR-222, em Sobral



O acidente foi registrado na BR-222, no km 301, na altura do Sítio Prensa, também conhecido como Pé de Serra. Segundo o secretário de Urbanismo e Meio Ambiente de Tianguá, Valfrido de Paulo, a contenção dos danos começou imediatamente após a constatação do vazamento. “A empresa responsável pelo caminhão iniciou a aplicação de um material absorvente, mas, devido ao grande volume, o óleo acabou descendo pelas canaletas até o córrego. Então o seguro do caminhão foi acionado, que possui uma apólice para casos como esse, prevendo a recuperação do material”, afirmou. Trabalhos de limpeza do córrego e cachoeira devem durar 15 dias Crédito: Prefeitura de Tianguá/Reprodução Trabalhos de limpeza do córrego e cachoeira devem durar 15 dias Crédito: Prefeitura de Tianguá/Reprodução Trabalhos de limpeza do córrego e cachoeira devem durar 15 dias Crédito: Prefeitura de Tianguá/Reprodução A empresa baiana RG Response, especializada em acidentes ambientais, foi contratada para realizar o trabalho. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, na sexta-feira, 13, foi realizado o diagnóstico dos pontos críticos. Já no sábado, 14, o óleo começou a ser coletado.

Segundo Valfrido de Paulo, a operação envolve três frentes de trabalho: a primeira se concentra na limpeza do asfalto; a segunda realiza a sucção do óleo com o uso de barreiras de contenção instaladas ao longo do riacho; e a terceira atua mais adiante no leito do curso d’água, monitorando possíveis avanços da mancha. “Estamos fazendo uma vistoria para garantir que o óleo não continue avançando pelo curso do riacho, que deságua em outros afluentes. Caso não seja feito esse trabalho, o óleo poderia chegar ao Açude de Angicos”, alertou o secretário. O Angicos abastece, principalmente, a população dos municípios de Frecheirinha, Uruoca e Senador Sá. “Já conseguimos conter parte significativa e, somente no primeiro dia, recolhemos 6 mil litros. No segundo dia, mais 10 mil litros foram coletados, mas, após a decantação, restaram apenas 3 mil litros de óleo puro”, detalhou Valfrido.