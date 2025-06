Quatro pessoas morrem em acidente entre ambulância e caminhão em Itapipoca

Quatro dos cinco ocupantes da ambulância morreram ainda no local do acidente / Crédito: Divulgação / CBMCE

Acidente entre um caminhão e uma ambulância da cidade de Marco, a 223,5 km de Fortaleza, deixou quatro pessoas mortas na manhã desta quinta-feira, 5. A colisão foi registrada na entrada do Poço Verde, em Itapipoca, a 136,5 km da Capital, por volta das 6 horas. A ambulância teria saído da unidade de saúde de Marco no início desta manhã com destino a Fortaleza. No veículo estavam o condutor e quatro pacientes. Apenas um dos pacientes sobreviveu à colisão.